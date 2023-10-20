العالم العربي
13 قتيلا في مداهمة للقوات الإسرائيلية بالضفة الغربية
قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن 13 شخصًا قُتلوا، بينهم خمسة أطفال، بعد أن داهمت القوات الإسرائيلية وشنّت غارة جوية على مخيم للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، أمس الخميس.
وداهمت القوات الإسرائيلية مخيم نور شمس للاجئين المتاخم لمدينة طولكرم.
من جانبها أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بإصابة 3 مواطنين برصاص الجيش الإسرائيلي، الجمعة، خلال اقتحامها مدينة بيت لحم فجرًا.
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، أن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص باتجاه المواطنين خلال الاقتحام، ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان قرب مخيم العزة بالمدينة، مشيرة إلى اندلاع مواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.
وكانت الوكالة الفلسطينية أفادت في وقت سابق بأن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينتي رام الله والبيرة في الضفة الغربية في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة.