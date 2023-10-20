13 قتيلا في مداهمة للقوات الإسرائيلية بالضفة الغربية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن 13 شخصًا قُتلوا، بينهم خمسة أطفال، بعد أن داهمت القوات الإسرائيلية وشنّت غارة جوية على مخيم للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، أمس الخميس.

وداهمت القوات الإسرائيلية مخيم نور شمس للاجئين المتاخم لمدينة طولكرم.

من جانبها أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بإصابة 3 مواطنين برصاص الجيش الإسرائيلي، الجمعة، خلال اقتحامها مدينة بيت لحم فجرًا.