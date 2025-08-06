الجيش اللبناني: مقتل 3 من "أبرز تجار المخدرات وأخطرهم"

أعلن الجيش اللبناني مقتل 3 ممن وصفهم بأنهم "من أبرز تجار المخدرات وأخطرهم"، وذلك أثناء ملاحقته سيارة في بعلبك.

وفي بيان عبر حسابه في منصة "إكس"، قال الجيش إن الثلاثة قتلوا في 6 من الشهر الجاري "أثناء ملاحقة سيارة كان داخلها المطلوبون (ع.م.ز.) الملقب بـ"أبو سلة" و(ع.ع.ز) الملقب بـ"السلطان" و(ف.ز) في منطقة الشراونة – بعلبك".

وأوضح أن اشتباكاً "وقع بينهم وبين عناصر الجيش، ما أدى إلى مقتلهم، وهُم من أبرز ​تجار المخدرات​ وأخطرهم، كما أنهم مطلوبون لقتلهم عسكريين وارتكابهم جرائم الخطف وإطلاق النار على مراكز ودوريات للجيش، والسرقة والسلب بقوة السلاح".

وأضاف: أن المطلوبين علموا "على مدى سنوات على ترويج المخدرات وسمومها بشكل واسع في مناطق لبنانية مختلفة، مسببين انجرار الآلاف من الأفراد ولا سيما الشباب وراء الجريمة، كما أن الجيش نفذ سابقًا عدة عمليات دهم لتوقيفهم، الأمر الذي أسفر عن وقوع إصابات في صفوف العسكريين".

وأشار البيان إلى أنه "لا صحة للمعلومات حول استهداف منازل أو أفراد من عائلات المطلوبين أو سكان المنطقة، أو وقوع اشتباكات بين الأهالي وبين الجيش".