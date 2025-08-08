"المقبرة القادمة لداعش".. رسالة بالعبرية تشعل السويداء

كشف مصدر عسكري سوري يتبع لأحد الفصائل في السويداء، عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار مجدداً من قبل العشائر، تزامنا مع توجيه رسالة بالعبرية تتوعد بتحويل جبل السويداء إلى "مقبرة لداعش".

وأشار المصدر، لـ "إرم نيوز"، إلى حدوث هجوم بالسلاح المتوسط (راجمات، هاون، دوشكا)، والمشاة بالسلاح الخفيف و"البي كي سي"، على قرية نجران من محور قراصة ومن جهة قرية وقم وطريق دويري الزراعي.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الاتفاق بالطريقة الأحادية الجانب التي تم بها "اتفاق هش" وكان من المتوقع ألا يدوم لوقت طويل، "وهذه المرة فشل أسرع من التوقعات".

وأشار المصدر إلى أن هناك بعض الفصائل على تنسيق مباشر مع الجانب الإسرائيلي، عبر غرف عمليات مشتركة.

ولفت إلى رسالة باللغة العبرية موجهة إلى السويداء حصل "إرم نيوز" على نسخة منها وتقول ترجمتها: "لا تقلقوا.. كل شيء سيكون على ما يرام.. لكن الأمر سيستغرق وقتاً.. سوف يتحول جبل السويداء إلى مقبرة لتنظيم داعش، تماماً كما كانت اليمن يوماً مقبرة الأناضول.. هذا هو السطر الذي سيدوّن في كتب التاريخ، إن شاء الله." بحسب المصدر.

جدير بالذكر أن بلدة نجران في ريف السويداء الغربي تعرضت في وقت سابق من اليوم الجمعة إلى هجمات مسلحة من مواقع تتمركز فيها مجموعات مسلحة، في خرق جديد لقرار وقف إطلاق النار، وفق مصادر ميدانية ومحلية، على الرغم من أن البلدة كانت قد شهدت عودة جزئية لبعض سكانها في الأسبوعين الماضيين بعد انسحاب القوات المهاجمة منها، ليتجدد الاعتداء على البلدة اليوم.