الجيش الإسرائيلي يطالب سكان مخيم النصيرات وسط غزة بإخلائه

ألقى الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مناشير ورقية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة يطالب فيها سكان بعض مناطق المخيم بالإخلاء الفوري والتوجه إلى مدينة دير البلح.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بأن الجيش الإسرائيلي قام بإلقاء آلاف المناشير الورقية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة يطالب فيها سكان أبراج عين جالوت وشارع العشرين ومخيم 5 والمخيم الجديد في مخيم النصيرات بالإخلاء الفوري والنزوح باتجاه مدينة دير البلح.