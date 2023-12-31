لماذا يصر نتنياهو على السيطرة مجددا على محور فيلادلفيا؟

أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول إعادة السيطرة على محور فيلادلفيا الواقع بين قطاع غزة ومصر، التساؤلات حول سبب إصرار نتنياهو على إعادة السيطرة عليه بالرغم من الموقف المصري المعارض لأي تواجد إسرائيلي بالمحور.

وقال نتنياهو، إنه "يتعين على إسرائيل أن تسيطر بشكل كامل على المحور لضمان نزع السلاح في المنطقة"، مضيفًا: "محور فيلادلفيا، أو بعبارة أدق نقطة التوقف الجنوبية في غزة، يجب أن يكون تحت سيطرتنا".

وتابع نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي له أمس السبت: "يجب إغلاق محور فيلادلفيا، ومن الواضح أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نسعى إليه"، وفق تعبيره.

وأنشأ المحور العام 2005، بموجب اتفاق مصري إسرائيلي أُطلق عليه اسم "اتفاق فيلادلفيا"، والذي كان هدفه وقف عمليات التهريب وتدمير الأنفاق الفلسطينية الممتدة من المنطقة الخاضعة لسيطرة الفلسطينيين لسيناء.

والمحور عبارة عن شريط ضيق بين مصر وغزة يبلغ طوله 14 كيلو مترًا، من البحر الأبيض المتوسط غربًا وحتى معبر كرم أبو سالم شرقًا، إذ سيطرت حركة حماس عليه العام 2007 عقب أحداث الانقسام الفلسطيني بغزة.

رد فلسطيني

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، إن "تصريح نتنياهو بالعودة الإسرائيلية للسيطرة على محور فيلادلفيا ومعبر رفح في الجانب الفلسطيني وخلق مناطق عازلة وترتيبات أمنية جديدة دليل واضح على قرار عودة الاحتلال بالكامل وتدمير للاتفاقيات مع مصر".