لماذا يصر نتنياهو على السيطرة مجددا على محور فيلادلفيا؟
أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول إعادة السيطرة على محور فيلادلفيا الواقع بين قطاع غزة ومصر، التساؤلات حول سبب إصرار نتنياهو على إعادة السيطرة عليه بالرغم من الموقف المصري المعارض لأي تواجد إسرائيلي بالمحور.
وقال نتنياهو، إنه "يتعين على إسرائيل أن تسيطر بشكل كامل على المحور لضمان نزع السلاح في المنطقة"، مضيفًا: "محور فيلادلفيا، أو بعبارة أدق نقطة التوقف الجنوبية في غزة، يجب أن يكون تحت سيطرتنا".
وتابع نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي له أمس السبت: "يجب إغلاق محور فيلادلفيا، ومن الواضح أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نسعى إليه"، وفق تعبيره.
وأنشأ المحور العام 2005، بموجب اتفاق مصري إسرائيلي أُطلق عليه اسم "اتفاق فيلادلفيا"، والذي كان هدفه وقف عمليات التهريب وتدمير الأنفاق الفلسطينية الممتدة من المنطقة الخاضعة لسيطرة الفلسطينيين لسيناء.
والمحور عبارة عن شريط ضيق بين مصر وغزة يبلغ طوله 14 كيلو مترًا، من البحر الأبيض المتوسط غربًا وحتى معبر كرم أبو سالم شرقًا، إذ سيطرت حركة حماس عليه العام 2007 عقب أحداث الانقسام الفلسطيني بغزة.
رد فلسطيني
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، إن "تصريح نتنياهو بالعودة الإسرائيلية للسيطرة على محور فيلادلفيا ومعبر رفح في الجانب الفلسطيني وخلق مناطق عازلة وترتيبات أمنية جديدة دليل واضح على قرار عودة الاحتلال بالكامل وتدمير للاتفاقيات مع مصر".
وأشار الشيخ، في تغريدة له عبر منصة "إكس"، إلى أن "ذلك ينهي كل الاتفاقيات مع منظمة التحرير"، مضيفًا: "هذا يستوجب قرارا فلسطينيا عربيا موحدا لمواجهة تداعيات هذه الحرب العدوانية ومحاولات نتنياهو فرض وقائع جديدة جراء هذه الحرب".
توسيع دائرة الحرب
ويرى المحلل السياسي، طلال عوكل، أن "أصرار نتنياهو على الإشارة لمحور فيلادلفيا يمثل رسالة مبطنة إلى الولايات المتحدة والدولة الإقليمية بإمكانية توسيع دائرة الحرب في غزة، وإعادة احتلال القطاع بشكل كامل".
وأوضح عوكل، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "نتنياهو بحديثه المتكرر عن المحور يسعى للضغط على مصر باعتبارها الوسيط الأقوى بالتهدئة، وعلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل تحقيق شروطه بما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى مع حماس".
وأضاف: "نتنياهو بالأصل لا يرغب بإنهاء الحرب على غزة ويريد إطالة أمدها، وهذا مخالف لرغبة المجتمع الدولي والإقليم"، مؤكدًا أن اجتياح محور فيلادلفيا يعني حربًا طويلة الأمد بين إسرائيل وحماس.
وأشار إلى أن "إعادة السيطرة على المحور أمر سيؤدي أيضًا إلى تضرر العلاقات المصرية الإسرائيلية، وسيضع المنطقة على صفيح ساخن ويعيد التوتر للحدود بين مصر وغزة، ويفشل كافة جهود الجيش المصري بسيناء".
وتابع عوكل: "بتقديري لا توجد نية لدى إسرائيل لمثل هذه الخطوة، خاصة في ظل المعارضة الأمريكية لإعادة احتلال قطاع غزة؛ ولكن عين حكومة نتنياهو ستبقى على المحور في حال لم يصل الوسطاء لاتفاق تهدئة مرضٍ لها".
وبين أن "سيطرة إسرائيل على المحور ستؤثر على المنطقة من الناحية الأمنية وتعيد نشاط بعض الجماعات المسلحة في سيناء، وهذا الأمر الذي لا يرغب فيه أي طرف من الأطراف"، مؤكدًا أن نتنياهو يسعى لقلب موازين المنطقة لتحقيق أهدافه السياسية.
معارضة أمنية وعسكرية
من ناحيته، يرى المحلل السياسي، أنطوان شلحت، أن "نتنياهو لديه رغبة في تحريك الجيش الإسرائيلي نحو السيطرة على محور فيلادلفيا لتحقيق أهداف سياسية؛ إلا أنه يصدم دائمًا بمعارضة المؤسستين الأمنية والعسكرية".
وأوضح شلحت، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الأهداف السياسية لنتنياهو أجبرت إسرائيل وغزة على دفع ثمن باهظ بالحرب الدائرة حاليًا بالقطاع"، مؤكدًا أن السيطرة على محور فيلادلفيا ستضاعف هذا الثمن وستكون لها آثار خطيرة على المنطقة والعالم.
وأضاف: "نتنياهو يرغب بتحقيق المكاسب التي تبقيه بالحلبة السياسية وبرئاسة الوزراء، ولديه استعداد لرمي المنطقة في نار الحرب الإقليمية من أجل تحقيق ذلك"، مشددًا أن الولايات المتحدة تدرك ذلك جيدًا وتعارض مخططات نتنياهو.
وأشار إلى أن "السيطرة على المحور لن تؤدي إلى وقف تهريب السلاح من مصر لقطاع غزة كما يزعم نتنياهو، خاصة وأنه وقبل 2005 كانت وتيرة التهريب أكبر من الوقت الحالي، إذ إن حماس والفصائل المسلحة باتت تعتمد على التصنيع المحلي بشكل أكبر".
وبين شلحت، أن "الجهود المصرية في الحفاظ على الأمن بالمحور لا تتوقف، وأن أي تحرك عسكري إسرائيلي باتجاهه سيكون بمثابة خرق للاتفاقيات الموقعة، وسيجبر الجيش المصري على إعادة انتشاره على الحدود وبالتالي حالة من الفوضى الأمنية".
واستكمل: "أتوقع أن تضع الولايات المتحدة حدًا لهذه الحرب، وذلك في إطار اتفاق إقليمي دولي شامل يؤدي لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى والمحتجزين"، مشيرًا إلى وجود مؤشرات إيجابية بهذا الشأن.