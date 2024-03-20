"الدعم السريع" تدين غارات للجيش استهدفت شمال دارفور

وقال حسين أحمد، أحد مواطني مدينة كبكابية في شمال دارفور، لـ "إرم نيوز"، إن طائرة حربية حلّقت فوق سماء المدينة لوقت طويل، قبل أن تُسقط البراميل المتفجرة على المواطنين في حي الوادي.

فيما قصف الجيش عددا من المواقع في مدينة الفاشر شمال دارفور، وشمل القصف أحياء الجبل والجوامعة والمصانع في مدينة الفاشر، بينما ردت قوات الدعم السريع بالمضادات الأرضية.

وقالت قوات الدعم السريع، في بيان على منصة "إكس": "واصلت ميليشيا البرهان، وفلول النظام البائد الإرهابية، سلسلة هجماتهم الانتقامية وجرائمهم بحق المدنيين الأبرياء، ونفذ طيران ميليشيا البرهان، فجر الأربعاء 20 مارس 2024، غارات انتقامية استهدفت منطقة الزُرق وكبكابية والفاشر في شمال دارفور."

وأشار البيان إلى أن "القصف الجوي تسبب بمقتل وإصابة عدد من المدنيين، بينهم أطفال ونساء، جارٍ حصرهم".