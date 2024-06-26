وزير خارجية الأردن: لن ننظف وراء نتنياهو في غزة
قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، إن بلاده "لن تنظف وراء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولن ترسل قوات إلى قطاع غزة لتكون بديلًا عن قوات الاحتلال الإسرائيلي".
وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني في أثينا، أضاف الصفدي أن "الحكومة الإسرائيلية لا تريد السلام"، مشيرًا إلى أن استمرار الحرب يُظهر "عجزًا مَعيبًا" في مؤسسات العمل الدولي المشترك، بحسب قناة المملكة الرسمية.
وأشار الصفدي إلى أن "ما تقوم به إسرائيل من قتل للأطفال وتدمير للمدارس ومن تدمير للقانون الدولي ومن تدمير لمصداقية كل مؤسسات العمل الدولي هو ضرر وجريمة يجب أن تتوقف".
ولفت إلى أن "الأمم المتحدة ومنظماتها غير قادرة على توزيع الغذاء والدواء، وبالتالي نحن أمام كارثة إنسانية غير مسبوقة، وإسرائيل لا تمنع وصول الغذاء والدواء والماء والخدمات إلى غزة فقط، لكنها أيضًا تمنع المنظمات الأممية من إيصال القليل من هذه المساعدات إلى محتاجيها".
وكان مسؤولون إسرائيليون قالوا إن بديلًا لحماس في قطاع غزة ستظهر سياسته للنور خلال أيام، في ظل عدم إمكانية القضاء على الحركة كفكرة.
ومنذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يتعرض قطاع غزة لحرب مدمرة خلَّفت عشرات آلاف القتلى والجرحى وأزمة إنسانية كبيرة.