وزير خارجية الأردن: لن ننظف وراء نتنياهو في غزة

قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، إن بلاده "لن تنظف وراء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولن ترسل قوات إلى قطاع غزة لتكون بديلًا عن قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني في أثينا، أضاف الصفدي أن "الحكومة الإسرائيلية لا تريد السلام"، مشيرًا إلى أن استمرار الحرب يُظهر "عجزًا مَعيبًا" في مؤسسات العمل الدولي المشترك، بحسب قناة المملكة الرسمية.

وأشار الصفدي إلى أن "ما تقوم به إسرائيل من قتل للأطفال وتدمير للمدارس ومن تدمير للقانون الدولي ومن تدمير لمصداقية كل مؤسسات العمل الدولي هو ضرر وجريمة يجب أن تتوقف".