أبرز توصيات الجلسة الطارئة للبرلمان الليبي بعد الإعصار "دانيال"

طالب مجلس النواب الليبي (البرلمان)، اليوم الخميس، النائب العام بالتحقيق في أسباب حصول الكارثة الإنسانية المهولة التي ضربت البلاد، والتثبت مما إذا كان هناك قصور أو تقصير من أي جهة كانت.

وأوصى المجلس باستدعاء الحكومة ولجنة الاستقرار لمجلس النواب في جلسته الأسبوع المقبل؛ للاستماع إليها حول ما تم اتخاذه من إجراءات حيال هذه الكارثة التي ضربت ليبيا، وتكليفها بما يلزم عمله بأسرع وقت ممكن.

وعقد البرلمان الليبي جلسة طارئة برئاسة عقيلة صالح للتباحث بشأن الإجراءات المتخذة في أعقاب السيول والفيضانات التي دمرت مناطق واسعة في البلاد جراء الإعصار "دانيال".

وأقرّ مجلس النواب الليبي خلال جلسته ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار ليبي لمعالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة.