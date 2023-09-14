أبرز توصيات الجلسة الطارئة للبرلمان الليبي بعد الإعصار "دانيال"
طالب مجلس النواب الليبي (البرلمان)، اليوم الخميس، النائب العام بالتحقيق في أسباب حصول الكارثة الإنسانية المهولة التي ضربت البلاد، والتثبت مما إذا كان هناك قصور أو تقصير من أي جهة كانت.
وأوصى المجلس باستدعاء الحكومة ولجنة الاستقرار لمجلس النواب في جلسته الأسبوع المقبل؛ للاستماع إليها حول ما تم اتخاذه من إجراءات حيال هذه الكارثة التي ضربت ليبيا، وتكليفها بما يلزم عمله بأسرع وقت ممكن.
وعقد البرلمان الليبي جلسة طارئة برئاسة عقيلة صالح للتباحث بشأن الإجراءات المتخذة في أعقاب السيول والفيضانات التي دمرت مناطق واسعة في البلاد جراء الإعصار "دانيال".
وأقرّ مجلس النواب الليبي خلال جلسته ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار ليبي لمعالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة.
وأوصى المجلس بتشكيل لجنة تتولى فتح حساب في مصرف ليبيا المركزي تودع فيه المخصصات أو المعونات المحلية والدولية والإشراف على صرفها للأغراض المخصصة لها.
وكلف المجلس بتشكيل لجنة من مجلس النواب لمتابعة عمل الجهات المختصة لتحقيق المستهدف إنجازه في هذه المرحلة وتقديم تقارير دورية لمجلس النواب.
وجرى خلال الجلسة تكليف "جهاز الطب والطوارئ" بإدارة الأزمة الطبية في المناطق المنكوبة تحت إشراف ومتابعة لجنة الصحة بمجلس النواب.
وأكد فوزي النويري النائب الأول لرئيس البرلمان عقب الجلسة "حرص مجلس النواب على تلبية كافة احتياجات الحكومة والسلطات التنفيذية وجميع الجهات المتعاونة لمعالجة آثار هذه الكارثة والتخفيف من وطأتها على المتضررين منها ومناطقهم المنكوبة".
وقال إن "مجلس النواب على استعداد تام لإصدار أي تشريعات أو إجراءات تخدم مواطنينا المتضررين وتخفف من معاناتهم".