رويترز: اتفاق بين إسرائيل وفصائل غزة على وقف إطلاق النار

أفاد مصدران فلسطينيان، اليوم الأربعاء، بأن اتفاقاً لوقف إطلاق النار المتبادل تم التوصل إليه بين إسرائيل وفصائل مسلحة في غزة، وفقاً لما ذكرت وكالة "رويترز".

وقال المصدران، إنه جرى الاتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة على وقف لإطلاق النار في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، وذلك بعدما أشعلت وفاة معتقل فلسطيني مضرب عن الطعام في سجن إسرائيلي أمس الثلاثاء تبادلا لإطلاق النار عبر الحدود.