معارك الفاشر تمتد لمنطقة قرب مواقع سيطرة الجيش السوداني
قال شهود عيان لـ "إرم نيوز"، إن المعارك الدائرة والمحتدمة في مدينة الفاشر امتدت إلى منطقة "ينفاشا" القريبة من مواقع الجيش السوداني وحلفائه.
ونشرت قوات "الدعم السريع" مقاطع فيديو تُظهر مقاتليها وهم يؤكدون سيطرتهم على مواقع دفاعات الجيش السوداني المتقدمة.
واستعرضت القوات في المقطع ما قالت إنه "الغنائم الضخمة من معركة الجيلي" إضافة إلى "شهادة عشرات الأسرى من مليشيا البرهان ومرتزقة الحركات".
الطيران الحربي غارات جوية مكثفة على الأحياء الشمالية والشرقية بمدينة الفاشر، إلى جانب غارات جوية على مدينة "كبكابية" غرب الفاشر، تسببت في مقتل مدنيين بينهم 4 أطفال وعدد من الإصابات.
وأكد شهود عيان قصف الطيران الحربي التابع للجيش مدرسة "مجمع عثمان للتعليم الخاص"، والسجن غرب مدينة "كبكابية"، مما أدى لمقتل نحو 7 أشخاص.
وقالت قوات "الدعم السريع" في بيان لها: "مواصلة في ارتكاب الجرائم الوحشية بحق الشعب السوداني؛ قصف طيران الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور، ما أدى إلى مقتل عدد من الأطفال والنساء، وتدمير المنازل".
ويوم الثلاثاء، دمرت غارة جوية للجيش السوداني المحطة التحويلية لكهرباء مدينة الفاشر، إضافة إلى قصف مصفاة "الجيلي" للبترول.
وفي العاصمة الخرطوم حذّر مهندسون سودانيون من وقوع كارثة إنسانية وبيئية حال استمر الجيش السوداني في قصف مصفاة البترول الرئيسية في منطقة "الجيلي".