معارك الفاشر تمتد لمنطقة قرب مواقع سيطرة الجيش السوداني

قال شهود عيان لـ "إرم نيوز"، إن المعارك الدائرة والمحتدمة في مدينة الفاشر امتدت إلى منطقة "ينفاشا" القريبة من مواقع الجيش السوداني وحلفائه.

ونشرت قوات "الدعم السريع" مقاطع فيديو تُظهر مقاتليها وهم يؤكدون سيطرتهم على مواقع دفاعات الجيش السوداني المتقدمة.

واستعرضت القوات في المقطع ما قالت إنه "الغنائم الضخمة من معركة الجيلي" إضافة إلى "شهادة عشرات الأسرى من مليشيا البرهان ومرتزقة الحركات".

الطيران الحربي غارات جوية مكثفة على الأحياء الشمالية والشرقية بمدينة الفاشر، إلى جانب غارات جوية على مدينة "كبكابية" غرب الفاشر، تسببت في مقتل مدنيين بينهم 4 أطفال وعدد من الإصابات.