حاكم غرب دارفور: الاستقرار يعود للمدينة ونحاول منع مظاهر التسلح

بعد فصل مأساوي من الحرب، بدأت غرب دارفور السودانية تتعافى من الاشتباكات المسلحة التي أدت إلى مقتل وإصابة المئات، ونزوح نحو 80% من سكان حاضرة الولاية "الجنينة".

وكانت الاشتباكات قد وصلت ذروتها بين قوات الجيش وقوات "الدعم السريع"، وانتهت باستلام الأخيرة لمقر الجيش الرئيسي بالولاية ضمن 4 ولايات فرضت عليها سيطرة كاملة بدارفور.

وطرأت حالة من النزوح شهدتها ولاية غرب دارفور إلى خارج "الجنينة"، وإلى دولة تشاد، وسط مخاوف من اشتداد الصراع القبلي العنيف الذي شهدته المنطقة منذ الأشهر الأولى من الحرب في السودان بين قوات الجيش وقوات "الدعم السريع"، في نيسان/ أبريل العام الماضي.