الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا لميليشيا "حزب الله" جنوب لبنان (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن قصف أهداف لميليشيا "حزب الله" في سلسلة غارات شنها على مواقع في جنوب لبنان.

ونشر رئيس قسم الإعلام العربي في الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الإثنين، عبر منصة "إكس"، مقاطع فيديو للغارات الإسرائيلية.

وأفاد أدرعي بأن "طائرات حربية هاجمت مجمعا عسكريا لحزب الله في منطقة قرية مروحين، ومنصة صاروخية"، وقال إن "بنية تحتية إرهابية في منطقة قرية عيتا الشعب" كانت بين أهداف الغارة.

وزاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن "الـ24 ساعة الماضية، عرفت هجوم مُسيرة للجيش الإسرائيلي على منصة "استُخدمت لإطلاق قذيفة نحو الأراضي الإسرائيلية".

وقال أدرعي إن مروحية حربية للجيش الإسرائيلي، "هاجمت منطقة أُطلقت منها قذيفة مضادة للدروع".