الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا لميليشيا "حزب الله" جنوب لبنان (فيديو)
أعلن الجيش الإسرائيلي، عن قصف أهداف لميليشيا "حزب الله" في سلسلة غارات شنها على مواقع في جنوب لبنان.
ونشر رئيس قسم الإعلام العربي في الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الإثنين، عبر منصة "إكس"، مقاطع فيديو للغارات الإسرائيلية.
وأفاد أدرعي بأن "طائرات حربية هاجمت مجمعا عسكريا لحزب الله في منطقة قرية مروحين، ومنصة صاروخية"، وقال إن "بنية تحتية إرهابية في منطقة قرية عيتا الشعب" كانت بين أهداف الغارة.
وزاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن "الـ24 ساعة الماضية، عرفت هجوم مُسيرة للجيش الإسرائيلي على منصة "استُخدمت لإطلاق قذيفة نحو الأراضي الإسرائيلية".
وقال أدرعي إن مروحية حربية للجيش الإسرائيلي، "هاجمت منطقة أُطلقت منها قذيفة مضادة للدروع".
ونفذت ميليشيا "حزب الله" سلسلة هجمات متزامنة على مواقع إسرائيلية، أمس الأحد، استهدفت ثكنة زرعيت بصواريخ بركان، وتجمعات للجنود في محيط موقع ميتات، وثكنة شوميرا، وموقع المرج، وتموضعات للجنود في محيط موقع المطلة.
كما شملت العمليات تجمعًا للجنود في محيط ثكنة يعرا، وموقع الرادار في مزارع شبعا، وتجمعًا للجنود في المنارة.
وكان الجيش الإسرائيلي استبق هجمات حزب الله بشن غارات على البلدات الجنوبية، كما استهدف بالقصف فرق صيانة كانت تعمل على إصلاح التيار الكهربائي في حولا، بمواكبة من قوات اليونيفيل والجيش اللبناني.
وخرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت فوق مدينة وبلدات بنت جبيل البعيدة نسبيًا عن الحدود، وأسفر ذلك عن تحطم زجاج العديد من المنازل السكنية، والمحال التجارية.