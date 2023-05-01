حميدتي: لا وجود لأي أسس للتفاوض مع الجيش السوداني

قال قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الإثنين، إنه لا وجود لأي أسس للتفاوض مع الجيش السوداني، وإن "القيادة محاصرة".

جاء ذلك في تصريحات لقناة الشرق الإخبارية.

ووفق القناة، قال حميدتي، إن "الجيش السوداني لم يلتزم بأي وقف لإطلاق النار"، مشيرًا إلى أنه لا مشكلة لديه في التوصل إلى حل، وأن الأولوية "لوقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية".

ونفى قائد الدعم السريع أن يكون لديه أي تحالفات مع رموز النظام السابق في السودان، قائلا: "ليس لي علاقة بالسياسة أو بالنظام السوداني السابق".

وكرر حميدتي القول، بأن "هدفنا الحقيقي الآن هو تحقيق التحول الديمقراطي"، متحدثا عن "مؤامرة وخيانة تعرضنا لها في قوات الدعم السريع".

واتهم حميدتي قائد الجيش عبدالفتاح البرهان بتجنيد "المجرمين وإطلاقهم في الخرطوم" عبر فتح أبواب السجون.

وحول أعداد الضحايا في صفوف قواته، قال: "ليس لدينا حتى الآن حصيلة بشأن عدد الضحايا بصفوف قواتنا".

ونفى دقلو حصول قواته على أي دعم خارجي، مشيرًا إلى سيطرتها على أغلب مخازن الذخيرة داخل السودان.