واشنطن: تفاؤل حذر لدى المفاوضين الأمريكيين المشاركين بمحادثات السودان
أبلغت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند الكونجرس اليوم الأربعاء، بأن المفاوضين الأمريكيين المشاركين في محادثات في السعودية تهدف لتمديد وقف إطلاق النار بين طرفي الصراع في السودان "يشعرون بتفاؤل حذر".
وقالت نولاند، في شهادتها أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إنها تحدثت صباح اليوم مع مسؤولين أمريكيين في المحادثات، التي بدأت يوم السبت بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية.
وأكدت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تعمل على تحديد الأهداف المناسبة بعد الأمر التنفيذي المتعلق بعقوبات السودان.