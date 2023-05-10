واشنطن: تفاؤل حذر لدى المفاوضين الأمريكيين المشاركين بمحادثات السودان

وقالت نولاند، في شهادتها أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إنها تحدثت صباح اليوم مع مسؤولين أمريكيين في المحادثات، التي بدأت يوم السبت بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية.