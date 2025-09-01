أعلن فيه داعش "الخلافة".. العراق يعيد افتتاح الجامع النوري الكبير

قالت وكالة الأنباء العراقية "واع" إن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، افتتح اليوم الاثنين، الجامع النوري الكبير في مدينة الموصل، ومئذنته الحدباء بعد إعادة إعمارهما.

ويعد الجامع النوري أو ما يعرف بـ"الجامع الكبير" من أبرز معالم مدينة الموصل، وقد شيد عام 1172، ويضم مئذنة سميت بالمئذنة الحدباء بارتفاع 55 متراً.

في منتصف عام 2014، ألقى زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي، في ظهوره العلني الأول والوحيد، خطبة في مسجد النوري، أعلن خلالها إقامة ما أسماها "الخلافة"، وذلك بعد سيطرة التنظيم على مدينة الموصل.

وتعرض المسجد ومئذنته للهدم خلال سيطرة التنظيم المتشدد على المدينة.

وأشار رئيس الوزراء العراقي، في كلمة له خلال الافتتاح، الى أن "هذا المسجد الجامع، يشكل رمزاً مضيئاً من رموز الحضارة الإسلامية في العراق، وهو شاهد حي على استمرار شعبنا العراقي في مسيرته الإنسانية، المتوجة بالتعايش السلمي والتآخي المستمر بين جميع فئات وأطياف شعبنا".

وبيّن، أن "إعادة إعمار المنارة الحدباء، هو علامة مضافة من علامات الانتصار الكبير للعراقيين على عصابات الظلام، وفشل مسعاهم إلى الأبد في زرع الفتنة والتفرقة والأحقاد بين أبناء الشعب الواحد، ولم يحملوا سوى الكره والجهل إزاء الرموز المعمارية الشامخة والأصيلة لهذا البلد" وفق تعبيره.

وتابع أن "اعتداء الإرهاب بنسف المئذنة الحدباء، هو محاولة لقتل روح مدينة الموصل وقطع صلتها بتاريخها المشرف، ومثّل هدم الجامع النوري وجامع النبي يونس قمة الانحدار الأخلاقي والانعدام القيمي للإرهاب، وجرى فضحه أمام العالم بأسره".

وأكمل، أنه "قبل قرابة 900 عام، شيد المسلمون هذا المسجد الجامع، ومنذ ذلك الحين صار رمزاً للسكينة والسلام والتآلف في الموصل، واحتضنت الموصل كل مكوناتها الكريمة، بما جعلها مدينة تحمل كلَّ سمات المجتمع العراقيِّ المتنوّع".