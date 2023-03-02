الأمن التونسي يعتقل القيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز
أوقف الأمن التونسي مساء اليوم الخميس، القيادي البارز بحركة النهضة الإسلامية الحبيب اللوز، وفق ما أكده مصدر أمني تونسي.
وأفاد المصدر لـ"إرم نيوز"، أن "توقيف الحبيب اللوز يأتي بهدف التحقيق معه في تهم موجهة ضده تتعلق بغسل الأموال والإرهاب".
وأفاد المصدر، أن توقيف اللوز جاء بأمر من النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في تونس التي أذنت باعتقاله.
يأتي ذلك استمرارا لحملة اعتقالات أمنية نفذتها السلطات شملت سياسيين بارزين معارضين للرئيس قيس سعيد، كان آخرهم اعتقال القيادي بحركة "النهضة" السيد الفرجاني، يوم الثلاثاء بتهم من بينها "التآمر على أمن الدولة وغسل أموال".
وجاء توقيف اللوز والفرجاني، بعد أيام من اعتقال السلطات التونسية نائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري ورئيس الحكومة السابق علي العريض المتهمين في قضايا مختلفة.
كما يأتي في أعقاب صدور مذكرات إيداع في السجن بحق رجل الأعمال المثير للجدل كمال لطيف، والناشط السياسي خيام التركي، والقيادي السابق في حركة "النهضة" عبد الحميد الجلاصي، وقادة آخرين بـ"جبهة الخلاص الوطني" المعارضة بتهمة "التآمر على أمن الدولة".
وجرى إيداع المتهمين بعد أيام من توقيفهم، بينما لا يزال قاضي التحقيق يواصل التحقيق مع متهمين آخرين، من بينهم مدير إذاعة "موزاييك" نور الدين بوطار.