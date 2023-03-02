الأمن التونسي يعتقل القيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز

أوقف الأمن التونسي مساء اليوم الخميس، القيادي البارز بحركة النهضة الإسلامية الحبيب اللوز، وفق ما أكده مصدر أمني تونسي.

وأفاد المصدر لـ"إرم نيوز"، أن "توقيف الحبيب اللوز يأتي بهدف التحقيق معه في تهم موجهة ضده تتعلق بغسل الأموال والإرهاب".

وأفاد المصدر، أن توقيف اللوز جاء بأمر من النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في تونس التي أذنت باعتقاله.