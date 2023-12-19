بن غفير يشترط استقالة غانتس.. حرب غزة تعمق الخلاف داخل ائتلاف حكومة نتنياهو

بلغت الأزمة داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي ذروة جديدة على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة في شهرها الثالث؛ إذ هدَّد وزير الأمن القومي إيتَمار بن غِفير بالانسحاب من الحكومة إذا لم تتغير سياسات مجلس الحرب، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية.

وفي الوقت ذاته، بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطوة تبدو استباقية، تحسبًا لاستقالة وزير الدفاع السابق بيني غانتس، والذي كان انضم ونواب من حزبه "المعسكر الرسمي" إلى الائتلاف عقب الحرب، شريطة أن يستقيل بعدها.

وقالت صحيفة "معاريف" اليوم الثلاثاء، إن الوزير بن غِفير هدَّد نتنياهو بالاستقالة في أعقاب القرار الإسرائيلي بفتح معبر كرم أبو سالم، ووضع أمامه إنذارًا، في ظل سياسات مجلس الحرب التي تتناقض مع أجندة حزب "عوتْسِما يِهُودِيت" الراديكالي المتطرف الذي يرأسه.

ويريد بن غِفير وحزبه القومي وأحد ممثلي كتلة "الصهيونية الدينية" احتلال قطاع غزة وبدء منظومة استيطان يهودية جديدة هناك، ضمن ما يرون أنه تصحيح خطأ رئيس الوزراء الأسبق أريئيل شارون الذي فك الارتباط مع القطاع في عام 2005، هذا بخلاف البعد الأيديولوجي والديني.