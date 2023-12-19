بن غفير يشترط استقالة غانتس.. حرب غزة تعمق الخلاف داخل ائتلاف حكومة نتنياهو
بلغت الأزمة داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي ذروة جديدة على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة في شهرها الثالث؛ إذ هدَّد وزير الأمن القومي إيتَمار بن غِفير بالانسحاب من الحكومة إذا لم تتغير سياسات مجلس الحرب، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية.
وفي الوقت ذاته، بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطوة تبدو استباقية، تحسبًا لاستقالة وزير الدفاع السابق بيني غانتس، والذي كان انضم ونواب من حزبه "المعسكر الرسمي" إلى الائتلاف عقب الحرب، شريطة أن يستقيل بعدها.
وقالت صحيفة "معاريف" اليوم الثلاثاء، إن الوزير بن غِفير هدَّد نتنياهو بالاستقالة في أعقاب القرار الإسرائيلي بفتح معبر كرم أبو سالم، ووضع أمامه إنذارًا، في ظل سياسات مجلس الحرب التي تتناقض مع أجندة حزب "عوتْسِما يِهُودِيت" الراديكالي المتطرف الذي يرأسه.
ويريد بن غِفير وحزبه القومي وأحد ممثلي كتلة "الصهيونية الدينية" احتلال قطاع غزة وبدء منظومة استيطان يهودية جديدة هناك، ضمن ما يرون أنه تصحيح خطأ رئيس الوزراء الأسبق أريئيل شارون الذي فك الارتباط مع القطاع في عام 2005، هذا بخلاف البعد الأيديولوجي والديني.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من بن غِفير، أنه ألمح لنتنياهو أن عليه الاختيار بينه وبين غانتس، وأن من غير الممكن مواصلة هذا الأداء، إذ تتحدث الحكومة عن ضرورة تدمير حماس ولكنها تُدخِل في النهاية مساعدات إنسانية لغزة.
وأشارت القناة إلى أن بن غِفير التقى نتنياهو أخيرًا وأبلغه بذلك بشكل واضح، كما أبلغه أن استقالته ربما أصبحت قاب قوسين.
وطالب بن غِفير خلال اجتماع الكابينيت السياسي-الأمني، مساء الاثنين، بعقد نقاش عميق بشأن قرار فتح معبر كرم أبو سالم، الصادر الجمعة الماضي، وهو القرار الذي صدر بعد إجراء استطلاع هاتفي لأعضاء المجلس ومن دون عقد اجتماع.
ولم يقف وزير المالية بِتْسِلئِيل سِموتْرِيتش، زعيم كتلة "الصهيونية الدينية" بمعزل عن هذا الجدل، إذ ألمح إلى معارضته لخطط الحكومة لِما بعد الحرب، وحذر من اتخاذ قرارات أحادية تتجاوز الكابينت وشركاء الائتلاف.
في غضون ذلك، تداول الإعلام العبري أنباءً عن محاولات يجريها نتنياهو لاقناع جِدعون ساعَر، زعيم حزب "أمل جديد" اليميني، وشريك بيني غانتس في كتلة "معسكر الدولة"، بالبقاء في الائتلاف عقب استقالة شريكه بعد الحرب.
ووفق قناة "كان 11"، أجرى نتنياهو مشاورات حول السيناريوهات السياسية المقبلة مع جهات مختصة، وبعدها بدأ محاولة إقناع ساعَر بالعودة إلى "الليكود"، مستغلًا خلافات داخل كتلة "معسكر الدولة" حول الانسحاب من الائتلاف بعد الحرب أم البقاء فيه، حيث يؤيد ساعَر البقاء على خلاف شريكه غانتس.
وفي رده، نشر ساعَر تغريدة عبر حسابه على منصة (إكس)، نفى خلالها أن يكون الموضوع مطروحًا، وقال إنه ترك الليكود قبل 3 سنوات وأسس "أمل جديد" من منطلق إدراكه بضرورة التغيير.