"مقايضة النفط بالغاز".. مصلحة عراقية أم التفاف على العقوبات ضد إيران ؟
وقَّع العراق اتفاقًا يقايض به نفطه بالغاز الإيراني في محاولة لإنهاء مشكلة تكرار تأخر المدفوعات إلى طهران بسبب عدم الحصول على موافقة أمريكية، في محاولة منه للتغلب على الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي التي تشهدها البلاد خلال فصل الصيف.
وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في كلمة متلفزة، أمس الثلاثاء، إن بلاده تواجه صعوبات لسداد الديون المتراكمة (11 مليار يورو) لإيران.
وأضاف السوداني، أن إيران خفّضت صادراتها من الغاز إلى العراق بأكثر من 50%، منذ بداية تموز/ يوليو الجاري، بعد عدم حصول بغداد على موافقة واشنطن على صرف الأموال المستحقة.
وتباينت الآراء بشأن الإعلان العراقي بين مؤيد للاتفاق يرى فيه التفافًا ذكيًا على العقوبات الأمريكية ضد طهران بهدف تحقيق مصلحة عراقية تتمثل بحل أزمة الطاقة التي تعصف في البلاد.
فيما حذَّر فريق آخر من تداعيات المقايضة التي تعد انتهاكًا صارخًا للعقوبات الأمريكية ضد طهران والتي قد تُفضي إلى فرض بعض العقوبات من قبل واشنطن على العراق، داعين لتغليب مصلحة العراق على مصلحة إيران الاقتصادية.
انتهاك للعقوبات
وقال السياسي العراقي، النائب السابق مثال الألوسي، إن الاتفاق العراقي - الإيراني قد تكون له تداعيات اقتصادية خطيرة على العراق لكونه قد يكون التفافًا على العقوبات الأمريكية.
وأضاف "الألوسي" في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن الالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد إيران ربما يدفع واشنطن إلى شمول العراق ببعض العقوبات التجارية والمالية.
وطالب الحكومة العراقية بالتعامل بحذر مع القضايا التجارية مع إيران لوجود "فيتو" أمريكي، مطالبًا إياها بتقديم مصلحة العراق على مصلحة إيران الاقتصادية.
التفاف ذكي
واعتبر مؤيدو الاتفاق، أن حكومة السوداني التفت بطريقة ذكية على العقوبات ضد طهران لخدمة المصالح العراقية، حيث تمنع وزارة الخزانة الأمريكية التصدير والاستيراد أو التعامل بالدولار مع إيران.
ووصفوا الاتفاق بأنه فكرة إيجابية تُحسب للسوداني الذي ألغى هذه المسألة، والتف عليها بطريقة ذكية، وتخدم الشعب العراقي، ولا يحتاج الاتفاق إلى عرضه على البرلمان للموافقة عليه.
وأشاروا إلى أن العراق اعتماد أسلوب المقايضة خلال الحصار الذي فُرض عليه بعد غزوه للكويت العام 1991 بما عُرف آنذاك باتفاق "النفط مقابل الغذاء".
وتوقعوا أن يساهم الاتفاق في إلغاء الديون المترتبة على العراق لإيران نتيجة لتصدير الغاز مقابل الكهرباء، حيث إن تبادل النفط مقابل الغاز الإيراني لن يؤثر على العراق الذي يمتلك احتياطًا كبيرًا جدًا، على حد وصفوهم.
صمت أمريكي
ورفضت واشنطن التعليق على اتفاق المقايضة العراقي - الإيراني فيما إذا كان يعد انتهاكًا للعقوبات الأمريكية على العراق.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية على لسان متحدث رسمي باسمها، إن سياسة الولايات المتحدة لم يطرأعليها أي تغيير تجاه العراق وإيران، فإدارة بايدن تواصل تنفيذ جميع العقوبات الأمريكية على إيران، وفقًا لرويترز.
وأكدت الخارجية الأمريكية دعم واشنطن بقوة لمسار العراق نحو تحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة.
ويستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران، وهما يشكلان إجمالًا ما بين نحو 33 و40% من إمدادات البلاد من الطاقة، لا سيما خلال أشهر الصيف الحارقة، عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، ويبلغ استهلاك الطاقة ذروته، ويواجه العراق مشكلة في دفع ثمن هذه الواردات.
وتضغط الولايات المتحدة على العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، لخفض اعتماده على الغاز الإيراني، وينفق العراق نحو 4 مليارات دولار سنويًا على واردات الغاز والطاقة من إيران، بينما يحرق في الوقت نفسه كميات هائلة من الغاز الطبيعي كمنتج ثانوي لقطاع المحروقات فيه