"مقايضة النفط بالغاز".. مصلحة عراقية أم التفاف على العقوبات ضد إيران ؟

وقَّع العراق اتفاقًا يقايض به نفطه بالغاز الإيراني في محاولة لإنهاء مشكلة تكرار تأخر المدفوعات إلى طهران بسبب عدم الحصول على موافقة أمريكية، في محاولة منه للتغلب على الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي التي تشهدها البلاد خلال فصل الصيف.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في كلمة متلفزة، أمس الثلاثاء، إن بلاده تواجه صعوبات لسداد الديون المتراكمة (11 مليار يورو) لإيران.

وأضاف السوداني، أن إيران خفّضت صادراتها من الغاز إلى العراق بأكثر من 50%، منذ بداية تموز/ يوليو الجاري، بعد عدم حصول بغداد على موافقة واشنطن على صرف الأموال المستحقة.

وتباينت الآراء بشأن الإعلان العراقي بين مؤيد للاتفاق يرى فيه التفافًا ذكيًا على العقوبات الأمريكية ضد طهران بهدف تحقيق مصلحة عراقية تتمثل بحل أزمة الطاقة التي تعصف في البلاد.

فيما حذَّر فريق آخر من تداعيات المقايضة التي تعد انتهاكًا صارخًا للعقوبات الأمريكية ضد طهران والتي قد تُفضي إلى فرض بعض العقوبات من قبل واشنطن على العراق، داعين لتغليب مصلحة العراق على مصلحة إيران الاقتصادية.