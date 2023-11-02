"فورين أفيرز": مخاوف دولية من إحياء حرب غزة للحركات "الإرهابية‎"

كشف تقرير لمجلة "فورين أفيرز" عن مخاوف دولية من إمكانية أن يشكل هجوم حماس على إسرائيل، ورد الفعل العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، فرصة سانحة لإحياء الحركات المتشددة.

ونشرت المجلة الأمريكية تحليلاً حول المقاربة التي سعت إسرائيل إلى ترويجها بين حركة حماس و"الجماعات الإرهابية"، مثل تنظيمي "داعش" و"القاعدة"، خاصة بعد هجوم حركة "حماس" على إسرائيل يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم.

وأشارت إلى أن إسرائيل استخدمت في مقاربتها تلك شعارات مثل" لقد هزم العالم داعش وسنهزم حماس"، وكذلك المقارنة بين "وحشية حماس" في هذا الهجوم و"وحشية داعش"، وتعطشه للدماء من خلال نشر مقاطع للأطفال والنساء الذين ادّعت إسرائيل أن "حماس" استهدفتهم في هجومها على إسرائيل.

وأشارت المجلة إلى أن عددًا من الجماعات المتشددة ومؤيديها أصدروا دعوات عديدة لشن هجمات "إرهابية" على أهداف يهودية وغربية، وأنه حتى الآن، تم الإعلان عن المسؤولية عن هجوم واحد على الأقل في أوروبا باسم "داعش".

وحذَّرت "فورين أفيرز" من أن الحملة الإسرائيلية المطولة في قطاع غزة والتي تودي بحياة الآلاف من المسلمين الفلسطينيين يمكن أن تعمق مشاعر الاستياء التي سعت جماعات مثل "داعش" إلى استغلالها.