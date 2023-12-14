إسبانيا تدعو إلى التمييز "بين الأهداف الإرهابية" و"المدنيين" في غزة

اعتبر وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الخميس في الرباط، أن على إسرائيل "التمييز بين الأهداف الإرهابية" و"السكان المدنيين" في غزة، مؤكدا مع نظيره المغربي ناصر بوريطة ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع المحاصر.

وقال ألباريس الذي يزور المغرب في مؤتمر صحافي مشترك عقب اجتماعه مع بوريطة، "يجب التمييز بين الأهداف الإرهابية والسكان المدنيين. لا يمكن أن نقبل استهداف أماكن العبادة والمستشفيات ومقار الأمم المتحدة".

وأضاف: "نريد وقفا إنسانيا لإطلاق النار يكون دائما، ويمكّن من إدخال المساعدات الإنسانية" لغزة.

بدوره صرح بوريطة: "نحن مع وقف الأعمال العسكرية في أقرب وقت وبالسرعة المطلوبة، مع عدم استهداف المدنيين من أي جهة كانت".