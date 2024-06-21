مصادر: مقتل خبراء إيرانيين ولبنانيين بغارات على الحوثيين في اليمن

وأشار الدبيش في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، إلى أن الهجمات الأمريكية البريطانية على جزيرة كمران التي تبلغ مساحتها حوالي 100 كيلومتر مربع، والواقعة قبالة سواحل محافظة الحديدة المشرفة على مياه البحر الأحمر، منتصف الأسبوع الجاري، "كانت دقيقة، وتمثّل تحولًا نوعيًا في ما يتعلق بالأهداف المؤثرة التابعة لميليشيا الحوثي".

وذكر أن الغارات شملت مناطق جنوب وشرق كمران، مستهدفة أكثر من 4 منظومات رادار، وفنار الجزيرة ومنظومة الاتصالات فيه، وبعض التجهيزات اللوجستية كالمخابئ وبعض الأنفاق المجهزة بشكل متكامل، والتي عملت ميليشيا الحوثي بمساعدة الخبراء الإيرانيين واللبنانيين على تجهيزها وإعدادها طوال ستة أعوام مضت.

وأشار إلى أن الوجود الحوثي في جزيرة كمران وتحويلها إلى منطقة عسكرية، وتشييد شبكات أنفاق واسعة أسفلها مجهزة بكل التجهيزات والمعدات العسكرية، تجعلها عرضة للاستهداف، ما يهدد حياة الآلاف من سكانها، الذين حرموا على مدى السنوات الماضية من الاستفادة من أراضيهم وممتلكاتهم في جنوب الجزيرة، ومنعوا بشكل بات من الوصول إليها.

ومنذ الاثنين الماضي، وحتى مساء أمس الخميس، شنت الولايات المتحدة وقوات تحالف "حارس الازدهار"، عدة هجمات جوية منفصلة، شملت أهدافًا بمحافظات الحديدة الساحلية، وريمة وعمران الجبليتين، الخاضعة لسيطرة الحوثيين.