مصادر: مقتل خبراء إيرانيين ولبنانيين بغارات على الحوثيين في اليمن
كشفت مصادر عسكرية يمنية عن مقتل خبراء إيرانيين ولبنانيين وعدد من عناصر ميليشيا الحوثي، خلال الغارات الجوية التي شنتها مقاتلات التحالف الدولي.
ونفذت غارات التحالف، بقيادة الولايات المتحدة، منتصف الأسبوع الجاري، على مواقع الحوثيين في جزيرة "كمران" المطلّة على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، غربي اليمن.
وقال المتحدث باسم القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش، إن ما يزيد على 20 عنصرًا من عناصر ميليشيا الحوثي، بينهم خبراء إيرانيون من قوات الحرس الثوري ووحداته الخاصة، وآخرون من عناصر ميليشيا حزب الله، لقوا مصرعهم الاثنين الماضي، خلال الغارات التي شنتها قوات التحالف الدولي على جزيرة كمران اليمنية، التابعة لمحافظة الحديدة، للمرة الأولى منذ بدء عملياتها مطلع العام الجاري.
وأشار الدبيش في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، إلى أن الهجمات الأمريكية البريطانية على جزيرة كمران التي تبلغ مساحتها حوالي 100 كيلومتر مربع، والواقعة قبالة سواحل محافظة الحديدة المشرفة على مياه البحر الأحمر، منتصف الأسبوع الجاري، "كانت دقيقة، وتمثّل تحولًا نوعيًا في ما يتعلق بالأهداف المؤثرة التابعة لميليشيا الحوثي".
وذكر أن الغارات شملت مناطق جنوب وشرق كمران، مستهدفة أكثر من 4 منظومات رادار، وفنار الجزيرة ومنظومة الاتصالات فيه، وبعض التجهيزات اللوجستية كالمخابئ وبعض الأنفاق المجهزة بشكل متكامل، والتي عملت ميليشيا الحوثي بمساعدة الخبراء الإيرانيين واللبنانيين على تجهيزها وإعدادها طوال ستة أعوام مضت.
وأشار إلى أن الوجود الحوثي في جزيرة كمران وتحويلها إلى منطقة عسكرية، وتشييد شبكات أنفاق واسعة أسفلها مجهزة بكل التجهيزات والمعدات العسكرية، تجعلها عرضة للاستهداف، ما يهدد حياة الآلاف من سكانها، الذين حرموا على مدى السنوات الماضية من الاستفادة من أراضيهم وممتلكاتهم في جنوب الجزيرة، ومنعوا بشكل بات من الوصول إليها.
ومنذ الاثنين الماضي، وحتى مساء أمس الخميس، شنت الولايات المتحدة وقوات تحالف "حارس الازدهار"، عدة هجمات جوية منفصلة، شملت أهدافًا بمحافظات الحديدة الساحلية، وريمة وعمران الجبليتين، الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وقال الخبير العسكري، العقيد وضاح العوبلي، إن الضربات الأمريكية البريطانية، شملت خلال الأسبوع الجاري، مواقع عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في الحديدة، واستهدفت إحداها مخزنًا عسكريًا في إحدى مزارع منطقة "الطائف" الساحلية، غربي مديرية الدريهمي، ما أدى إلى استمرار الانفجارات الناجمة عن الموقع المستهدف لمدة تصل إلى الساعتين.
وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن العمليات شملت كذلك مقر إذاعة محافظة ريمة، في مدينة الجبين، مركز المحافظة، في هجوم منفصل الأربعاء الماضي، بعدد من الغارات.