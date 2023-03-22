ردا على سموتريتش.. دمشق تعلن تضامنها مع الأردن

يأتي ذلك، ضمن موقف عربي أعلنته عدد من الدول تضامنا مع عمّان، في أعقاب تعدي وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على السيادة الأردنية وعرضه خارطة لإسرائيل تشمل الأردن.

وأثار ذلك الموقف غضبا أردنيا وعربيا واسعا، وسط مطالبات بضرورة وضع حد لهذه التجاوزات.

وقالت الخارجية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إنها "تؤكد من جديد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل كل حقوقه، بما في ذلك استقلاله وإنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، كما تؤكد دعمها لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها".

وأشار البيان إلى أن سوريا "لا تستغرب التصريحات العنصرية المتكررة لمسؤولي الكيان الإسرائيلي، فهي تعبير واضح عن حقيقة هذا الكيان ومدى عدوانيته وأطماعه التوسعية في دول المنطقة، وحجم استهتاره بأبسط قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".