ماكرون في الأردن لبحث إدخال المساعدات إلى غزة
وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الأردن، اليوم الخميس، حيث سيُجري مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حول المساعدات الإنسانية لغزة، وعملية السلام في الشرق الأوسط.
وكان في استقباله الملك عبدالله الثاني لدى نزوله من الطائرة الرئاسية في مطار مدينة العقبة الساحلية، جنوب عمَّان، على شاطئ البحر الأحمر، بحسب وكالة "فرانس برس".
وقال الإليزيه في بيان إن هذا اللقاء سيشكل "فرصة للعودة إلى العمل المشترك بيننا وبين شركائنا الأردنيين فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والطبية للسكان المدنيين في قطاع غزة".
وستتوجه إلى عمَّان طائرتان فرنسيتان جديدتان تنقلان مساعدات إنسانية مخصصة للمدنيين في قطاع غزة (من المقرر وصول الأولى هذا الخميس، والثانية في 26 ديسمبر/كانون الأول).
وأضافت الرئاسة الفرنسية أن "رئيس الدولة سيؤكد بهذه المناسبة على ضرورة التوصل إلى هدنة فورية جديدة تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار".
ومع اعترافه بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، أكد ماكرون، الأربعاء، في مقابلة مع قناة "فرانس 5"، أنه "لا يمكننا أن نسمح بترسيخ فكرة أن محاربة الإرهاب بشكل فعال تعني تدمير كل شيء في غزة أو مهاجمة السكان المدنيين بشكل عشوائي والتسبب بسقوط ضحايا مدنيين".
كما شدد على "ضرورة العمل على تهيئة الظروف الملائمة للعودة إلى السلام والاستقرار في الشرق الأوسط مع كافة شركائنا".
تنظيم داعش ما زال نشطًا
ومن المتوقع بعد ذلك أن يزور الرئيس الفرنسي قاعدة جوية في الأردن تتمركز فيها قوات فرنسية "لتسليط الضوء على التزام فرنسا الدائم بمكافحة الإرهاب"، بحسب الإليزيه.
وفي خضم الاضطرابات السياسية في فرنسا بسبب إقرار قانون الهجرة، سيلقي ماكرون كلمة أمام 350 جنديًا فرنسيًا في القاعدة قبل تناول عشاء عيد الميلاد الذي أعدته مطابخ الرئاسة.
ويشكل الجنود الفرنسيون المنتشرون في الأردن جزءًا من عملية "شمّال" التي تضم إلى الجنود المتمركزين في الأردن إلى جانب 250 جنديًا فرنسيًا في العراق وسوريا في إطار المشاركة الفرنسية في عملية "العزم الصلب" التي انطلقت، في 2014، ضد تنظيم داعش، وتديرها الولايات المتحدة.
وكان مقتل 3 جنود فرنسيين هذا الصيف في العراق - أحد أفراد القوات الخاصة أثناء العمليات، وجندي في حادث، وثالث خلال "تدريب عملياتي" - تذكيرًا بأن فرنسا لا تزال منخرطة في المنطقة التي لا يزال داعش ينشط فيها.
لكن "العملية تطورت وتركز حاليًا على تقديم المشورة والمساعدة ومهام التسهيل لصالح القوات العراقية"، بحسب الإليزيه الذي أوضح أن عدد الضربات المساندة للقوات العراقية أصبح، اليوم، "قليلًا".
وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها الرئيس الفرنسي قاعدة جوية مؤقتة في الخارج للقوات الجوية الفرنسية في عيد الميلاد.
وفي ديسمبر/كانون الأول من العام 2022، توجَّه إيمانويل ماكرون مع البحرية إلى حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول قبالة سواحل مصر.
وفي السنوات السابقة، سافر ماكرون عدة مرات إلى أفريقيا، (تشاد أو ساحل العاج)، حيث كان الجيش الفرنسي منخرطًا بشكل كبير في الحرب ضد الإرهاب.