ماكرون في الأردن لبحث إدخال المساعدات إلى غزة

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الأردن، اليوم الخميس، حيث سيُجري مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حول المساعدات الإنسانية لغزة، وعملية السلام في الشرق الأوسط.

وكان في استقباله الملك عبدالله الثاني لدى نزوله من الطائرة الرئاسية في مطار مدينة العقبة الساحلية، جنوب عمَّان، على شاطئ البحر الأحمر، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال الإليزيه في بيان إن هذا اللقاء سيشكل "فرصة للعودة إلى العمل المشترك بيننا وبين شركائنا الأردنيين فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والطبية للسكان المدنيين في قطاع غزة".