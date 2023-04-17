السودان.. 4 قتلى إثر سقوط قذيفتين على منزل وزير المعادن

أعلن وزير المعادن السوداني مقتل 2 من أفراد أسرته و2 من عناصر حمايته، وذلك إثر سقوط قذيفتين على منزله في العاصمة الخرطوم.

وتصاعدت دعوات المجتمع الدولي إلى وقف القتال بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، وكان آخرها للأمم المتحدة التي شددت على ضرورة وقف الاقتتال في السودان، ومحاسبة المسؤولين عن قتل المدنيين.