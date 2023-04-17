السودان.. 4 قتلى إثر سقوط قذيفتين على منزل وزير المعادن
أعلن وزير المعادن السوداني مقتل 2 من أفراد أسرته و2 من عناصر حمايته، وذلك إثر سقوط قذيفتين على منزله في العاصمة الخرطوم.
وتصاعدت دعوات المجتمع الدولي إلى وقف القتال بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، وكان آخرها للأمم المتحدة التي شددت على ضرورة وقف الاقتتال في السودان، ومحاسبة المسؤولين عن قتل المدنيين.
وقال رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك، مساء الأحد، إن المنتصر في الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع "خاسر".
ودعا "حمدوك" في مؤتمر صحفي إلى وقف فوري لإطلاق النار والوصول إلى تفاهمات سريعة، معتبرًا أن الوضع الإنساني كارثي، ولا خيار أمام الشعب السوداني سوى خيار السلام.