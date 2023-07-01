انفجارات بمعسكر تابع لقوات الحزام الأمني في عدن

أكد مراسل إرم نيوز في عدن، اليوم السبت، وقوع عدة انفجارات عنيفة بمعسكر تابع لقوات الحزام الأمني (الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي) شمال غرب عدن.

وأدت الانفجارات العنيفة والتي كانت بشكل متواصل إلى نزوح السكان في المنطقة القريبة من المعسكر.

وقوات الحزام الأمني، هي قوات أمنية تم تشكيلها في 2016 عقب تحرير عدن من الحوثيين، لتتولى مسؤولية الحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في العاصمة اليمنية المؤقتة، بعد انهيار المنظومة الأمنية السابقة جراء الحرب، قبل أن تتم توسعة تجربتها لتشمل محافظات أبين ولحج والضالع.