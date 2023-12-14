حراك جديد.. هل نضجت الظروف لوقف حرب غزة؟

أربعة عوامل

ويرى عضو الكنيست السابق إمطانس شحادة، أن "الضغوط الدولية والإقليمية على إسرائيل لوقف حربها بغزة ازدادت في الآونة الأخيرة"، مشيرًا إلى أن أربعة عوامل ستؤدي لنضوج الظروف الخاصة بوقف إطلاق النار بالقطاع".

وقال شحادة، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "العامل الأول يتمثل في رغبة الولايات المتحدة بوقف الحرب ووضع جدول زمني واضح من قبل الجيش الإسرائيلي بهذا الشأن"، مبينًا أن واشنطن تمارس ضغوطا على تل أبيب بهذا الشأن.

وأوضح شحادة، أن "الضغوط الأمريكية ستؤدي إلى إجبار إسرائيل على القبول بالدخول في مفاوضات لوقف إطلاق النار، ووضع جدول زمني لإنهاء العملية العسكرية بغزة، الأمر الذي لا يرغب به بنيامين نتنياهو".

وأضاف: "العامل الثاني يتمثل في تحول الموقف الدولي من مساند لإسرائيل لحربها ضد غزة، إلى مطالب بضرورة وقف هذه الحرب، إلى جانب توجيه اللوم للجيش الإسرائيلي فيما يتعلق استخدامه القوة المفرطة بالقطاع".

وأشار إلى أن "تغير الموقف الدولي مزعج جدًا بالنسبة لإسرائيل، وأجبر حكومة نتنياهو على تخفيف وتيرة ضرباتها الجوية وعملياتها العسكرية بالقطاع، كما سيدفعها للقبول بوقف إطلاق النار والتوصل لهدنة مع حماس".

أما العامل الثالث، بحسب شحادة، "يتمثل بالموقف العربي والإقليمي الرافض للحرب على غزة والمطالب بضرورة وقفها وإدخال المساعدات الفورية لسكان القطاع"، مؤكدًا أن إسرائيل تخشى على مصالحها بالمنطقة وتراعي الرفض العربي للحرب.

وآخر هذه العوامل، يقول عضو الكنيست السابق، هو " نضوب أهداف الجيش الإسرائيلي بغزة، وعدم قدرته على الاستمرار في القتال دون تحقيق أي هدف، خاصة وأنه بعد أكثر من شهرين لم ينجح بالوصول إلى أي من قيادات حماس أو تحقيق إنجاز كبير بالحرب".

مراوغة إسرائيلية

في المقابل، يرى المحلل المتخصص في الشأن الإسرائيلي، أنطوان شلحت، أن "حكومة نتنياهو اليمينية لا تزال مصرة على مواصلة القتال في غزة"، وأن أي تقارير بشأن وقف إطلاق النار يمثل مراوغة إسرائيلية للولايات المتحدة.

وقال شلحت في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "إسرائيل تناور إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والمجتمع الدولي من أجل الاستمرار لفترة أطول بالحرب وعدم وضع جدول زمني لإنهائها، خاصة وأنها لم تحقق أي هدف ملموس"، حسب تقديره.