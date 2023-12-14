حراك جديد.. هل نضجت الظروف لوقف حرب غزة؟
أثار الحديث عن حراك إقليمي ودولي جديد لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بقطاع غزة، تساؤلات حول نضج ظروف التوصل لاتفاق ينهي الحرب الإسرائيلية على القطاع، والتي بدأت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتعالت الأصوات الدولية والإقليمية المطالبة بضرورة وقف إطلاق النار بغزة وإنهاء الحرب، وذلك بالتزامن مع تقارير إسرائيلية تشير إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو تفكر باستئناف مفاوضات التهدئة مع حماس.
وتواصل إسرائيل قصفها لمختلف مناطق القطاع، ويجتاح جيشها بريًا عددًا من المناطق بغزة وشمالها ومدينة خانيونس بالجنوب، إذ أدت الحرب لمقتل وإصابة مئات الآلاف من كلا الجانبين، إضافة إلى المحتجزين والأسرى.
ويرى محللون، أن الظروف المواتية للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة بين الحكومة الإسرائيلية وحماس، قد تكون قريبة، معتبرين أن تغير الموقف الأمريكي يعد عاملًا حاسمًا بشأن إنهاء الحرب بالقطاع.
أربعة عوامل
ويرى عضو الكنيست السابق إمطانس شحادة، أن "الضغوط الدولية والإقليمية على إسرائيل لوقف حربها بغزة ازدادت في الآونة الأخيرة"، مشيرًا إلى أن أربعة عوامل ستؤدي لنضوج الظروف الخاصة بوقف إطلاق النار بالقطاع".
وقال شحادة، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "العامل الأول يتمثل في رغبة الولايات المتحدة بوقف الحرب ووضع جدول زمني واضح من قبل الجيش الإسرائيلي بهذا الشأن"، مبينًا أن واشنطن تمارس ضغوطا على تل أبيب بهذا الشأن.
وأوضح شحادة، أن "الضغوط الأمريكية ستؤدي إلى إجبار إسرائيل على القبول بالدخول في مفاوضات لوقف إطلاق النار، ووضع جدول زمني لإنهاء العملية العسكرية بغزة، الأمر الذي لا يرغب به بنيامين نتنياهو".
وأضاف: "العامل الثاني يتمثل في تحول الموقف الدولي من مساند لإسرائيل لحربها ضد غزة، إلى مطالب بضرورة وقف هذه الحرب، إلى جانب توجيه اللوم للجيش الإسرائيلي فيما يتعلق استخدامه القوة المفرطة بالقطاع".
وأشار إلى أن "تغير الموقف الدولي مزعج جدًا بالنسبة لإسرائيل، وأجبر حكومة نتنياهو على تخفيف وتيرة ضرباتها الجوية وعملياتها العسكرية بالقطاع، كما سيدفعها للقبول بوقف إطلاق النار والتوصل لهدنة مع حماس".
أما العامل الثالث، بحسب شحادة، "يتمثل بالموقف العربي والإقليمي الرافض للحرب على غزة والمطالب بضرورة وقفها وإدخال المساعدات الفورية لسكان القطاع"، مؤكدًا أن إسرائيل تخشى على مصالحها بالمنطقة وتراعي الرفض العربي للحرب.
وآخر هذه العوامل، يقول عضو الكنيست السابق، هو " نضوب أهداف الجيش الإسرائيلي بغزة، وعدم قدرته على الاستمرار في القتال دون تحقيق أي هدف، خاصة وأنه بعد أكثر من شهرين لم ينجح بالوصول إلى أي من قيادات حماس أو تحقيق إنجاز كبير بالحرب".
مراوغة إسرائيلية
في المقابل، يرى المحلل المتخصص في الشأن الإسرائيلي، أنطوان شلحت، أن "حكومة نتنياهو اليمينية لا تزال مصرة على مواصلة القتال في غزة"، وأن أي تقارير بشأن وقف إطلاق النار يمثل مراوغة إسرائيلية للولايات المتحدة.
وقال شلحت في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "إسرائيل تناور إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والمجتمع الدولي من أجل الاستمرار لفترة أطول بالحرب وعدم وضع جدول زمني لإنهائها، خاصة وأنها لم تحقق أي هدف ملموس"، حسب تقديره.
وأضاف: "الحرب من وجهة النظر الإسرائيلية لا يمكن أن تنتهي إلا بالقضاء على شخصية بارزة بحركة حماس وجناحها المسلح، وبإضعاف قدرات حماس العسكرية والسياسية، وضمان عدم قدرتها على حكم القطاع".
وأشار شلحت، إلى أن "إسرائيل لديها شروط صعبة من أجل إنهاء الحرب، والتي لا يمكن قبولها فلسطينيًا أو عربيًا أو دوليًا"، لافتًا إلى أن هذه الشروط تتعلق بطبيعة الحكم في غزة ومن الجهة التي ستدير القطاع بعد الحرب.
وقال المحلل السياسي، إن "إسرائيل تريد جهات مرتبطة بها لإدارة غزة بعد الحرب بعيدا عن حماس والسلطة الفلسطينية، وترغب بأن تكون لها السيطرة الأمنية الكاملة على القطاع، وضمان وجود منطقة عازلة على طول الحدود الشرقية والشمالية".
وأكد شلحت، أن "مثل هذه الشروط صعبة التطبيق ولا يمكن قبولها حتى أمريكيًا وستصطدم بالرفض الدولي والإقليمي والعربي"، مبينًا أن الحرب لا يمكن وقفها إلا باتفاق دولي إسرائيلي عربي فلسطيني، وفق تقديره.