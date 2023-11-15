جعجع: لا يجوز إبقاء الفلسطينيين دون دولة

قال سمير جعجع رئيس حزب "القوات اللبنانية"، اليوم الأربعاء، إنه "لا يجوز إبقاء الفلسطينيين دون دولة ترعاهم وتسيّر شؤونهم ومصالحهم، حسب ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام.

وشدد على "ضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية على قاعدة حل الدولتين الوارد ضمن إعلان بيروت 2002، بغية تأمين الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وأكد أن "ما يحصل في الجنوب اللبناني لا يخدم أحدًا خصوصًا لبنان وشعبه، من هنا، وجوب ضمان الاستقرار على الحدود من خلال إعادة ترسيخ مفاعيل القرار 1701 وحسن تطبيقه".

ورهن جعجع ذلك بأن "يتولّى الجيش اللبناني هذه المهمة بمؤازرة قوى حفظ السلام الدولية، عندها نكون حافظنا على أمن وسلامة اللبنانيين وحمينا مصالحهم وأنقذناهم من النيران المستعرة في الجنوب".