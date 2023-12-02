مصير مجهول لأسيرات من غزة اعتقلن بعد السابع من أكتوبر
تواجه الأسيرات اللواتي جرى اعتقالهن من قبل الجيش الإسرائيلي على الحواجز العسكرية داخل قطاع غزة مصيرا مجهولا، إذ حجبت السلطات الإسرائيلية جميع المعلومات عنهن، ولم تستجب لاستيضاحات تقدمت بها هيئة الأسرى والمحررين أو المؤسسات بشأن قضيتهن.
ورغم أن إسرائيل أفرجت عن عدد من الأسيرات والمحكومات والموقوفات الفلسطينيات خلال فترة الهدنة المؤقتة مع حركة حماس، إلا أنها أبقت مصير النساء اللواتي جرى اعتقالهن من قطاع غزة مجهولا.
وتقول مسؤولة الإعلام في نادي الأسير أماني سراحنة: "ما زال هناك على الأقل 30 أسيرة في السجون الإسرائيلية، 3 أسيرات من الداخل المحتل اعتقلن قبل السابع من تشرين الأول وهن (شاتيلا أبو عيادة ونوال فتحية وآية الخطيب)، بالإضافة إلى 10 أسيرات من قطاع غزة ليس لدى نادي الأسير أي معلومات عنهن، وتم اعتقالهن بعد السابع من تشرين الأول، موزعات على سجن الدامون والرملة ومراكز التحقيق والتوقيف".
وأوضحت سراحنة، في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، أن نادي الأسير لا يستطيع أن يقدر أعداد الأسيرات، لأن القوات الإسرائيلية تشن حملات اعتقالات يومية.
بدوره، أشار الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين ثائر شريتح، لـ"إرم نيوز"، إلى أنه "لا يزال في سجن الدامون على الأقل 30 أسيرة"، لافتا إلى أن "هناك 10 أسيرات من غزة اعتقلن بعد السابع من أكتوبر لا نعرف أسماؤهن ونعمل للحصول على معلومات عنهن".
من جهته، قال الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة هشام مهنا إن اللجنة "تتلقى كل يوم عددا من المكالمات على الخط المباشر تتعلق باستقبال طلبات البحث عن المفقودين، إذ يجري التواصل مع السلطات الإسرائيلية للتوصل إلى معلومات بشأن هؤلاء النساء، لنقلها مباشرة لأسر المفقودات.
وأضاف مهنا، في تصريح لـ"إرم نيوز"، قائلا: "نحن نبذل ما في وسعنا لمعرفة مصير من يتم اعتقالهم، ونحث السلطات الإسرائيلية على الوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه المحتجزين، وندعوها للتعامل مع الموقوفين بكرامة، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية المطلوبة لهم".