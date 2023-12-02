مصير مجهول لأسيرات من غزة اعتقلن بعد السابع من أكتوبر

تواجه الأسيرات اللواتي جرى اعتقالهن من قبل الجيش الإسرائيلي على الحواجز العسكرية داخل قطاع غزة مصيرا مجهولا، إذ حجبت السلطات الإسرائيلية جميع المعلومات عنهن، ولم تستجب لاستيضاحات تقدمت بها هيئة الأسرى والمحررين أو المؤسسات بشأن قضيتهن.

ورغم أن إسرائيل أفرجت عن عدد من الأسيرات والمحكومات والموقوفات الفلسطينيات خلال فترة الهدنة المؤقتة مع حركة حماس، إلا أنها أبقت مصير النساء اللواتي جرى اعتقالهن من قطاع غزة مجهولا.

وتقول مسؤولة الإعلام في نادي الأسير أماني سراحنة: "ما زال هناك على الأقل 30 أسيرة في السجون الإسرائيلية، 3 أسيرات من الداخل المحتل اعتقلن قبل السابع من تشرين الأول وهن (شاتيلا أبو عيادة ونوال فتحية وآية الخطيب)، بالإضافة إلى 10 أسيرات من قطاع غزة ليس لدى نادي الأسير أي معلومات عنهن، وتم اعتقالهن بعد السابع من تشرين الأول، موزعات على سجن الدامون والرملة ومراكز التحقيق والتوقيف".