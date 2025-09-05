تزامنا مع تحليق إسرائيلي.. تسجيل 3 خروقات للهدنة في السويداء

كشف "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، اليوم الجمعة، أن قوات الحكومة خرقت الهدنة عندما أطلقت نيران الرشاشات على عدد من البلدات في السويداء، وسط تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي.

وقال المرصد، إن قوات الحكومة السورية أطقلت النار بشكل مكثف بالرشاشات من عيار 23 ملم من بلدتي كناكر وخربة سمر باتجاه بلدة عرى. وفي خرق مماثل، أُطلقت النار من تل حديد باتجاه مدينة السويداء بالرشاشات نفسها. كما اندلعت اشتباكات متقطعة بين الطرفين على محاور عرى-خربا جنوب غرب السويداء،

وأوضح المرصد، أن هذه الخروقات تعكس هشاشة الهدنة وسط مخاوف من تصعيد الأوضاع الأمنية في ريف السويداء.

ووفقًا لمصادر "المرصد السوري"، فقد رافقت القوات المهاجمة آلية مزودة برشاش عيار (23) ومدفع هاون حاول المهاجمون تثبيته لقصف مدخل البلدة.

وخلال الاشتباكات، دوى انفجار عنيف، ثم توقفت القوات المهاجمة دون معرفة الأسباب، تزامنًا مع تحليق طائرة مسيّرة إسرائيلية في أجواء المنطقة.

وأضافت المصادر أن عناصر “الأمن العام” المتمركزين في إحدى المزارع القريبة استهدفوا بلدة المجدل بالرشاشات الثقيلة، كما سقطت 3 قذائف هاون داخل البلدة، دون تسجيل إصابات بين المدنيين أو في صفوف المقاتلين المحليين. وانتهت الاشتباكات بانسحاب المهاجمين وعودة الهدوء النسبي إلى المنطقة.

وفي 2 من سبتمبر/ أيلول الجاري، شهدت أطراف بلدة المجدل ومحيطها قرب بلدة ولغا وخربة سمر بريف السويداء، اشتباكات عنيفة استمرت نحو ساعة، عقب محاولة مجموعات رديفة لـ"الأمن العام" التقدم باتجاه محاور البلدة.