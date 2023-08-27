القوات الجنوبية تعلن تصديها لهجوم حوثي على جبهة يافع

أعلنت القوات المسلحة الجنوبية، تصديها لهجوم حوثي فجر اليوم الأحد، على جبهة يافع الحدودية.

وقال مصدر عسكري في تصريح أدلى به لـلمركز الإعلامي للقوات المسلحة الجنوبية "درع الجنوب"، إن القوات الجنوبية أحبطت الهجوم الحوثي، حيث لقي أكثر من 15 مسلحًا حوثيًّا مصرعه.

ويأتي الهجوم الحوثي في الوقت الذي تشن فيه القوات الجنوبية المشتركة حملة عسكرية ضد عناصر تنظيم القاعدة في محافظة شبوة.

وأطلقت القوات الجنوبية اسم "سهام الشرق" على الحملة التي استطاعت في الأيام الأولى من إطلاقها تطهير منطقة الحنكة من عناصر القاعدة.