قمة العقبة.. "رفض قاطع" لتهجير الفلسطينيين وإعادة احتلال غزة

وحذر البيان من "خطورة الأعمال العدائية في الضفة الغربية، فضلاً عن الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الدينية، والتي تزيد من الاحتقان في المنطقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى خروج الوضع عن السيطرة".

وشدد البيان على "رفض أية محاولات لفصل المسارات بين غزة والضفة الغربية، وتأكيد أن الضامن الوحيد لاستقرار الأوضاع في الإقليم، وحمايته من توسيع دائرة الصراع وخروج الأمور بشكل كامل عن السيطرة، يتمثل في تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية".

وأشار البيان إلى أن تلك التسوية يجب أن تتضمن "إقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بها، على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

ونوه المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن السيسي استعرض خلال القمة "الجهود التي تقوم بها مصر لفتح الحوار مع الأطراف كافة؛ بهدف وقف إطلاق النار الفوري في غزة".