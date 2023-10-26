اشتباكات مسلحة تندلع مجدداً في مخيم "عين الحلوة" بلبنان

جُرح 3 أشخاص خلال الاشتباكات التي دارت، مساء اليوم الخميس، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان.

وتركزت على محور الصفصاف البركسات، واستخدمت فيها القذائف والأسلحة الرشاشة، وقابلتها حركة نزوح في صفوف المدنيين.

وتأتي هذه الانتكاسة الجديدة في أعقاب محاولة اغتيال أحد العناصر في حي الصفصاف وهو شقيق ناشط إسلامي.

وتكثفت الاتصالات على مستوى مسؤولي الفصائل الفلسطينية لتطويق الحادثة.

وكان اتفاق لوقف إطلاق النار بين مقاتلي حركة فتح والمجموعات الإسلامية قد سرى في المخيم، منذ نهاية الشهر الماضي، بعد جولات عنف سقط فيها عشرات القتلى والجرحى، وأدت إلى حركة نزوح واسعة باتجاه مدينة صيدا.