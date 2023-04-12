غوتيريش: الصومال يواجه خطر حدوث مجاعة شاملة

قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، إن الصومال يعاني من تداعيات أزمة مناخية لم يتسبب فيها بأي حال، إذ يواجه خطر حدوث مجاعة شاملة عقب جفاف أزهق أرواح 43 ألفاً العام الماضي.

وأضاف غوتيريش أن نحو 8.3 مليون صومالي، نصف التعداد السكاني تقريبا، تلزمهم مساعدات إنسانية عاجلة، مضيفا أنها تمت تلبية 15 بالمئة فقط من متطلبات المساعدات البالغة قيمتها 2.6 مليار دولار لهذا العام.

وتحدث غوتيريش للصحفيين في مقديشو: "حينما تلوح المجاعة في الأفق، يكون هذا غير مقبول تماما".