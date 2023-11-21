بعد إثارة غضب إسرائيل.. ماكرون يعيد ضبط إستراتيجيته في حرب غزة

أفاد تقرير لموقع "المونيتور" الأمريكي، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غيَّر من نهجه تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد الهجوم الذي شنته "حماس"، وذلك عقب تصريحات "أغضبت" المسؤولين في تل أبيب.

وبحسب التقرير، التقى الرئيس الإسرائيلي السابق رؤوفين ريفلين التقى، الإثنين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، لمناقشة خطر تصاعد حرب غزة إلى صراع إقليمي.

وعكس اللقاء بين ماكرون وريفلين تصميم باريس على الحفاظ على حوار نشط مع الحكومة الإسرائيلية.

وتحدث ماكرون وريفلين مطولاً عن خطر توسع الأزمة الحالية إلى وضع ستُضطر فيه إسرائيل إلى مواجهة حزب الله.

وذكر التقرير، أن "هذا التصعيد من شأنه أن يؤدي إلى تداعيات خطيرة، ولا يعرّض الشرق الأوسط للخطر فحسب، بل يعرّض أوروبا وبقية العالم أيضًا".

وأشارإلى أن "ريفلين انتقد التبادلات العلنية الحادة التي جرت، يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر، عندما انتقد ماكرون القادة الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من خلال التصريحات التي أدلى بها خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، بشأن قصف الجيش الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل نساء وأطفال فلسطينيين".