رئيس الإمارات وملك الأردن يبحثان علاقات البلدين والتطورات في المنطقة

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية اليوم "العلاقات الأخوية وجوانب التعاون والعمل المشترك على مختلف المستويات"، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ووصل الملك عبد الله العاصمة أبوظبي اليوم "في زيارة أخوية إلى دولة الإمارات، في إطار الحرص المتبادل على مواصلة التشاور الأخوي بشأن مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة" بحسب البيان.

وأكد الجانبان خلال اللقاء "متانة العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توسيع فرص التعاون الثنائي في جميع المجالات".

واستعرض الرئيس محمد بن زايد والملك عبد الله الثاني "التطورات في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وأكدا في هذا السياق موقف البلدين الثابت تجاه وحدة سوريا واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية بجانب دعم كل ما يحقق تطلعات شعبها الشقيق، مشددين على أن استقرار سوريا مصلحة إستراتيجية عربية وللمنطقة عامة".

وشدد رئيس الإمارات وملك الأردن "على ضرورة تكثيف العمل من أجل تعزيز أسباب الاستقرار الإقليمي ومنع اتساع الصراع في المنطقة" بحسب البيان.

وأشاد الملك عبد الله الثاني "بأهمية الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في دعم استقرار المنطقة ومنع توسع الصراع فيها".