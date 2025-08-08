مؤتمر الحسكة.. "قسد" تحشد مئات الشخصيات لتسويق نظام حكم لامركزي

تعتزم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" عقد مؤتمر موسع في مدينة الحسكة السورية، اليوم الجمعة، يسعى إلى توحيد موقف مكونات شمال شرقي سوريا لدعم "الإدارة الذاتية" ونظام حكم لامركزي في البلاد.

وبحسب موقع "تلفزيون سوريا"، يشارك في المؤتمر أكثر من 400 شخصية من مختلف المكونات المجتمعية والسياسية في المنطقة، في خطوة تهدف إلى "توحيد الرؤية والمطالب تجاه الحكومة السورية، والتأكيد على ضرورة اعتماد نظام حكم لا مركزي في البلاد".

ونقل الموقع عن "مصدر مطلع" قوله إن "قسد" كثفت خلال الأسابيع الماضية تحضيراتها لعقد المؤتمر، من خلال تنظيم سلسلة لقاءات جمعت مسؤوليها مع فعاليات مجتمعية وشيوخ ووجهاء العشائر الكردية والعربية، ولا سيما في محافظتي دير الزور والرقة، حيث ركزت اللقاءات على توسيع قاعدة التأييد الشعبي لمطالب اللامركزية وربطها بكافة مكونات المنطقة.

وأوضح المصدر أن المؤتمر يندرج في إطار مساعٍ أوسع لـ"قسد" لطرح مشروع الإدارة الذاتية بوصفه "خيارا يعكس إرادة سكان شمال شرقي سوريا، ويعبر عن تطلعات مختلف المكونات العرقية والدينية في المنطقة، سواء كانت كردية أو عربية أو سريانية آشورية وغيرها".

وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى "تحويل هذه المطالب إلى موقف موحد يتم تقديمه على طاولة الحوار مع دمشق باسم كافة الأطياف المحلية".

ووجهت دعوات رسمية لحضور المؤتمر إلى شيوخ ووجهاء العشائر، إلى جانب مسؤولي أحزاب سياسية ونقابات واتحادات ومؤسسات مجتمع مدني، فضلًا عن شخصيات ثقافية وصحفية مستقلة.

وبحسب مصادر "تلفزيون سوريا"، فإن مخرجات المؤتمر ستتضمن جملة من المطالب السياسية والاجتماعية، من أبرزها الدعوة إلى إطلاق حوار وطني شامل على أساس وحدة الأراضي السورية، والعمل على تعديل الوثيقة الدستورية الحالية بما يضمن مشاركة فعلية لجميع الأطياف.

كما تتضمن التأكيد على ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية، وإجراء مصالحة مجتمعية حقيقية، وإعادة بناء الثقة بين مكونات الشعب السوري، مع التشديد على اعتماد صيغة حكم لا مركزي كمدخل أساسي لحل الأزمة السورية.

وأفاد مصدر عشائري بأن "قسد" لعبت دورًا في دفع عدد من وجهاء العشائر العربية في الرقة ودير الزور، خلال الأشهر الماضية، إلى تبني مشروع "الإدارة الذاتية" وتقديمه كخيار محلي توافقي.