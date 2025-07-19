طريف يكشف عن مباحثات إسرائيلية سورية لإحلال السلام في المنطقة

كشف الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل موفق طريف، السبت، عن وجود مباحثات بين إسرائيل وسوريا تهدف إلى إحلال السلام، معرباً عن تأييده لكل المحادثات بين القادة في المنطقة.

وقال طريف في تصريح له إن "هناك مباحثات بوساطة أمريكية بين القيادة الإسرائيلية والقيادة السورية لإحلال السلام بالمنطقة، وأنه يؤيد كل مبادرة تحل السلام في السويداء"، وفقاً لوكالة "آر تي" الروسية.

وأضاف طريف أن "الحكومة السورية مطالبة باستيعاب جميع مواطنيها خاصة الأقليات وأن تظهر لهم المحبة"، مشدداً على أن اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء يجب أن يصمد".

وفي تصريحات متزامنة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال طريف إن "الذين عبروا إلى إسرائيل جاؤوا بعد مشاهدة ووصول المذابح والتنكيل بالنساء واغتصابهم وقتل أطفال وحرقهم أحياء"، على حد قوله.

وأضاف الأب الروحي لدروز إسرائيل: "نحن نؤيد كل مبادرة من أجل السلم والسلام ونؤيد كل المحادثات بين القادة في المنطقة من أجل التوصل إلى السلام".

وشهدت محافظة السويداء في الأيام الأخيرة، اشتباكات عنيفة بين عشائر البدو والدروز، تدخلت على إثرها القوات الحكومية في محاولة لـ"فض النزاع"، فيما انسحبت لاحقًا إثر اتفاق أولي.