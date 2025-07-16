الخارجية السورية ترحب بالجهود الدولية والعربية لإنهاء أزمة السويداء

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا اليوم الأربعاء بالجهود الدولية والعربية المبذولة لإنهاء الاشتباكات الدامية في محافظة السويداء بطريقة سلمية.

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وأفادت الخارجية في بيانها إنه في "إطار الجهود المبذولة لخفض التصعيد والحد من التوترات في الجنوب السوري والعدوان الإسرائيلي على سوريا، تعرب وزارة الخارجية عن ترحيبها بالجهود المبذولة من قبل الأطراف الأمريكية والعربية الرامية إلى تسوية الأزمة الراهنة بطريقة سلمية".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن مشاروات بين سوريا وإسرائيل لخفض التصعيد برعاية أمريكية، بعد سلسلة غارات عنيفة شنها الجيش الإسرائيلي واستهدفت مقار عسكرية وأمنية في مختلف أنحاء سوريا، وخلفت عشرات القتلى والإصابات.

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وشددت الخارجية السورية أن "سوريا جاهزة للتعاون مع كافة الأطراف في سبيل التهدئة والاستقرار، شريطة الاحترام المتبادل لسيادة الدولة السورية وتوافق إرادة الشعب السوري".