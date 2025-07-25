صحة غزة: 9 وفيات جديدة بسبب المجاعة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة، بعد تحذيرات من ارتفاع أعداد الوفيات نتيجة تفاقم أزمة المجاعة وسوء التغذية في القطاع المحاصر.

وقالت الوزارة في بيان لها: "سجّلت مستشفيات قطاع غزة 9 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت "ارتفع بذلك العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 122 حالة وفاة، من بينهم 83 طفلًا".

وأشارت الوزارة إلى أن أزمة المجاعة تؤثر بشكل مباشر على 100 ألف من الحوامل والمرضعات، وتسبب بأكثر من 1500 حالة ولادة مبكرة، كما أدت لأكثر من 3100 حالة إجهاض.

وأوضحت أن 159 ألفًا من كبار السن في المجتمع تأثروا بالمجاعة، كما أن 18 ألفًا من جرحى ومصابي الحرب معرضون لمضاعفات بسبب سوء التغذية والمجاعة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن "حدة المجاعة وانتشارها في محافظات قطاع غزة، تتفاقم بالتزامن مع إغلاق إسرائيل لجميع المعابر بشكل كامل منذ 145 يومًا، ومنع إدخال حليب الأطفال والمساعدات الإنسانية".

وأضاف في وقت سابق أن "غزة تتجه نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة مع تواصل الإبادة بالقتل والتجويع الجماعي ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان بينهم 1.1 مليون طفل في قطاع غزة".

وتابع "نحن على أعتاب مرحلة الموت الجماعي بسبب إغلاق الاحتلال لجميع المعابر، وتشديد الحصار بشكل كامل، ونفاد الغذاء والدواء واستمرار سياسة التجويع".