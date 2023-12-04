مصادر لـ"إرم نيوز": إعلان حماس "طلائع الأقصى" استباحة لسيادة لبنان

وأضاف كيلاني لـ "إرم نيوز" أنه "في ضوء هذا الالتفاف كان لا بد من اتخاذ خطوة في هذا الاتجاه لاستيعاب الراغبين بأن يكون لهم دور، لا سيما وأن حماس موجودة في المخيمات الاثني عشر للاجئين الفلسطينيين في لبنان".

وأوضح أنه "ليس شرطاً أن يكون كل من ينضم إلى طلائع الأقصى، منخرطاً في المنظومة العسكرية، وسيتم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب"، وأشار إلى أن (طلائع الأقصى) ليست حصراً مقاومة عسكرية، لكننا نحن حركة مقاومة".

وقال كيلاني: "إن على حماس كحركة مقاومة إعداد الشعب، فجبهة جنوب لبنان قد تفتح مستقبلاً على مصراعيها.. ويجب أن يكون هناك إعداد وتدريبات متكاملة".

وأضاف: "إذا اقتحمت إسرائيل جنوب قطاع غزة كما فعلت في الشمال، فهذا يحتّم فتح الجبهات الأخرى في جنوب لبنان وسوريا والعراق واليمن وتوسعة المعارك".

وقال: "كل الخيارات مفتوحة وكل الاحتمالات واردة وهي رهن بجنوب غزة، ويبنى على الشيء مقتضاه".

انتقادات

إعلان حماس أثار جدلاً وانتقادات داخل لبنان، وقال النائب بلال عبد الله لـ "إرم نيوز" إن "فتح ساحة صراع إضافية من لبنان ليس قراراً صائباً".

وأضاف: "نحاول تقديم الدعم لكن دون استدراج لبنان إلى حرب شاملة"، مشدداً على ضرورة "ضبط الحركة المسلحة غير المنظمة في جنوب لبنان".

بينما وصف منسق "التجمع من أجل السيادة" نوفل ضو إعلان حماس بأنه "اعتداء على سيادة لبنان"، وأنه "يشكل خرقاً إضافياً للقرارين الدوليين 1559 و1701".

وقال لـ "إرم نيوز" إن "على الحكومة اللبنانية التحرك بسرعة حيال ذلك، لوقف النغمة القديمة بأن طريق القدس تمر بـ جونية وعيون السيمان (منطقتين لبنانيتين)، واليوم تمر بلبنان، وهذا أمر غير مقبول".

وأضاف ضو أن إعلان حماس "يصب في توسيع الذراع الإيرانية، ولا يصب في خدمة فلسطين، ويأتي استغلالاً لدماء أبناء غزة، وفي أجواء التضامن والتأثر مع ما يحدث، وهذا أمر مرفوض".

المحلل العسكري جورج نادر عزا إعلان حماس إلى تحلل سلطة الدولة اللبنانية، وقال إن القصد منه العودة إلى ما قبل صدور القرارالدولي 1701.

وشدد على "الرفض المطلق" لكل حركة مسلحة من أي جهة على الأرض اللبنانية، لا يسمح بها الجيش اللبناني، ولكل "استباحة للسيادة اللبنانية".

وقال نادر: "نحن مع القتال الذي تخوضه حماس أو غيرها في فلسطين المحتلة للدفاع عن وجودهم وأرضهم ضد الاحتلال الإسرائيلي".

يذكر أن القرار الدولي 1701 الذي صدر عن مجلس الأمن عام 2006 وعقب انتهاء الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" ينص على جعل المنطقة الممتدة من الخط الحدودي جنوب لبنان وحتى نهر الليطاني، منزوعة السلاح ومحيّدة عن الأعمال العسكرية، على أن يتولى مسؤوليتها الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل الدولية.