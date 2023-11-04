قراءات لبنانية في خطاب نصرالله.. ومخاوف من ثمن يقبضه الحزب وإيران جراء "الموقف المتعقل"

انقسمت القراءات لخطاب الأمين العام لميليشيا حزب الله حسن نصرالله، الذي يعد الأول له منذ دخول حزب الله في مواجهات محدودة مع الجيش الإسرائيلي على الحدود بعد عملية "طوفان الأقصى".

وذهب البعض إلى وصف كلمة نصرالله بالواقعية والموزونة في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به لبنان والمنطقة بشكل عام، فيما اعتبرت قراءات أخرى أن الخطاب لم يحمل جديدا ، وبقي ضمن الحدود المنضبطة.

وفي هذا المعنى قال النائب السابق مصطفى علوش لـ "إرم نيوز" إن "المكتوب يقرأ من عنوانه؛ نصرالله وإيران غير مستعدين للدخول في مواجهة مع الأمريكيين بسبب حركة حماس".

وأضاف أن السبب يعود إلى الوضع اللبناني الصعب، ولكون 80% من اللبنانيين ومن ضمنهم جمهور حزب الله هم ضد الحرب. ويستدرك علوش بالقول إن هذا ليس السبب الوحيد "لو كان هناك مكسب لإيران في الدخول في مواجهة، كان نصرالله قام بها ومن دون حساب كما حصل في العام 2006."

وفي قراءة علوش، فإن حركة حماس السنية، هي حليف، ولا تتبع عقائديا منطق ولاية الفقيه، مثل حزب الله، لذلك فإن إيران لن تغامر بحزب الله الذي يعد أحد ميليشياتها، من أجل حماس."

ورأى أن ما يدور على جبهة الجنوب هو مجرد غزل عنيف لكن لا يخرق السقوف الموضوعة، معرباً عن تخوفه من أن تتقاضى إيران وحزب الله من الأمريكيين "الثمن عن الموقف المتعقل في الجنوب"، من خلال جوائز في لبنان أو في جزء منه.