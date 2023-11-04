قراءات لبنانية في خطاب نصرالله.. ومخاوف من ثمن يقبضه الحزب وإيران جراء "الموقف المتعقل"
انقسمت القراءات لخطاب الأمين العام لميليشيا حزب الله حسن نصرالله، الذي يعد الأول له منذ دخول حزب الله في مواجهات محدودة مع الجيش الإسرائيلي على الحدود بعد عملية "طوفان الأقصى".
وذهب البعض إلى وصف كلمة نصرالله بالواقعية والموزونة في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به لبنان والمنطقة بشكل عام، فيما اعتبرت قراءات أخرى أن الخطاب لم يحمل جديدا ، وبقي ضمن الحدود المنضبطة.
وفي هذا المعنى قال النائب السابق مصطفى علوش لـ "إرم نيوز" إن "المكتوب يقرأ من عنوانه؛ نصرالله وإيران غير مستعدين للدخول في مواجهة مع الأمريكيين بسبب حركة حماس".
وأضاف أن السبب يعود إلى الوضع اللبناني الصعب، ولكون 80% من اللبنانيين ومن ضمنهم جمهور حزب الله هم ضد الحرب. ويستدرك علوش بالقول إن هذا ليس السبب الوحيد "لو كان هناك مكسب لإيران في الدخول في مواجهة، كان نصرالله قام بها ومن دون حساب كما حصل في العام 2006."
وفي قراءة علوش، فإن حركة حماس السنية، هي حليف، ولا تتبع عقائديا منطق ولاية الفقيه، مثل حزب الله، لذلك فإن إيران لن تغامر بحزب الله الذي يعد أحد ميليشياتها، من أجل حماس."
ورأى أن ما يدور على جبهة الجنوب هو مجرد غزل عنيف لكن لا يخرق السقوف الموضوعة، معرباً عن تخوفه من أن تتقاضى إيران وحزب الله من الأمريكيين "الثمن عن الموقف المتعقل في الجنوب"، من خلال جوائز في لبنان أو في جزء منه.
من جهته، اعتبر الباحث العسكري والاستراتيجي ناجي ملاعب أن كلام نصرالله لم يأتِ بجديد.
وقال لـ "إرم نيوز": "إذا تمكنت الفصائل الفلسطينية من استيعاب التوغل الإسرائيلي وإفشال المهمة، لا لزوم لتدخل حزب الله وهذا قرار يعود للقيادة الإيرانية وليس لحزب الله ".
وفي قراءة مختلفة للكاتب والمحلل السياسي إبراهيم حيدر، فإن نصرالله كان واضحاً في تأكيده أن جبهة لبنان غير منفصلة عن غزة، وبالتالي فأن هذه الجبهة مفتوحة أمام كل الاحتمالات، كونها جزء من معركة غزة، وأي محاولة لكسر حماس هناك قد يؤدي إلى حرب ليس في لبنان فحسب وإنما في كل المنطقة.
وقال حيدر ل "إرم نيوز": " نحن أمام مخاطر جدية من تفجير جبهة الجنوب، انطلاقا من أن الحرب الإسرائيلية في غزة والإدارة الأمريكية لهذه الحرب، لن تتوقف إلا بتحقيق إنجاز معين لصالح إسرائيل"، لافتاً إلى أن الأخيرة قد تهرب من مأزقها القائم عبر استدراج لبنان للصراع.
وذكر حيدر أن ما يجري على جبهة الجنوب كسر قواعد الاشتباك التي كانت سائدة "ما يعني أن الجبهة قد تتدحرج نحو أعمال أوسع وأشمل".
وكان نصرالله قد أعلن في خطاب دام نحو ساعة ونصف الساعة، وتم الترويج له لخمسة أيام أن جبهة الجنوب، هي "جبهة مساندة لغزة وتتحرك على ضوء ما تقتضيه الأحداث.. و"الاحتمالات مفتوحة والخيارات مطروحة على جبهتنا اللبنانية، ويمكن أن نذهب إليها في أي وقت من الأوقات".
وحذر إسرائيل من أي حرب استباقية ضد لبنان ومن "التمادي في الأذى الذي يطال المدنيين، الذي سيعيدنا إلى مدني مقابل مدني".
وتوجه نصرالله إلى الأمريكيين بالقول إن التهويل على حركات المقاومة ودولها لا يجدي نفعا، "أساطيلكم في البحر الأبيض المتوسط لم ولن تخيفنا في يوم من الأيام وأعددنا لها عدتها أيضا". وشدد على أن المطالب بعدم اتساع المواجهة في المنطقة تكون عبر "وقف العدوان على غزة".