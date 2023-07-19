الأردن.. جدل واسع بسبب تعديل قانون "الجرائم الإلكترونية"
من المتوقع أن يصادق البرلمان الأردني قريبًا على مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" المعدل الذي أحالته الحكومة على اللجنة القانونية في مجلس النواب، مطلع الأسبوع الجاري.
وأثار مشروع القانون الذي يغلظ العقوبات على وسائل الإعلام، ونشطاء التواصل الاجتماعي، حالة جدل واسعة بين النخب في المملكة.
ويفرض مشروع القانون عقوبات بالسجن وغرامات مالية على كل من يخالفه، وينشر أخبارًا كاذبة وزائفة، وعلى كل من يغتال الشخصية، ويثير الفتنة والنعرات.
ويشتمل المشروع على عقوبات تصل في أقصاها إلى السجن 3 سنوات، وغرامة مالية بقيمة 70 ألف دولار لكل من يخالف نصوص المشروع المعدل.
ووصف صحفيون أردنيون ونشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي مشروع القانون بـ"المجحف والمقيد للحريات العامة".
وبحسب رأيهم، يسري مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" المعدل على الصحافة الأردنية والناشرين والصحفيين أنفسهم والأحزاب، إذ يفرض عليهم عدم توجيه النقد للحكومة تحت طائلة المساءلة القانونية.
وشهد البرلمان الأردني، في دورته الاستثنائية الحالية، حالة امتعاض وانزعاج من قبل النواب، بسبب إدراج مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية على أعمال الدورة من جهة، فيما اعتبره نواب آخرون بأنه من أخطر القوانين التي تمر على مجلسهم.
وقال النائب الأردني ينال فريحات، خلال مداخلة له بمجلس النواب، إن "تعديل القانون بمثابة وضع سيف مسلط على الحريات العامة، خاصة أن العقوبات غير منطقية وغير عادية، مطالبًا برد القانون من قبل المجلس".
في حين سجل نقيب المحامين السابق النائب صالح العرموطي، مداخلته قائلًا، إن "قانون الجرائم الإلكترونية هو حجر على العقل والفكر وردة عن الإصلاح".
ولفت إلى أن الحكومة أفرغت أوامر الدفاع في مسودة القانون الجديد، معتبرًا أنه تفوق على فترة الأحكام العرفية، فكيف يتم تجاوز نقابة الصحفيين عند إعداد هذا القانون؟
أما النائب عدنان مشوقة فذكر أنه في حال إقرار القانون، سيتسبب في تصنيف الأردن كعدو للحريات كما جرى في العام 1997، عند إقرار الحكومة لقانون المطبوعات والنشر، وستتراجع المملكة من على سلم الحريات العالمي.
وحول سبب تغليظ العقوبات في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المعدل، قال أستاذ القانون الدكتور طلال الشرفات، إن "المشرع ركز بشكل كبير على تغليظ العقوبات وبالذات الغرامات؛ لأن مفهوم الردع العام والخاص في المجتمع الأردني تغير، بحيث أصبح الوجع المالي أكثر تأثيرًا من قرارات الحبس، لا سيما مع شيوع العقوبات البديلة، وقرارات وقف التنفيذ، وعدم قدرة مراكز الإصلاح على استيعاب كل المطلوبين في قضايا جزائية ومالية".
وأرجح الدكتور الشرفات إقرار القانون من قبل مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، بعد إجراء تعديلات طفيفة عليه، خاصة بشأن الغرامة والعقوبة".
من جانبه، قال عضو نقابة الصحفيين الأردنيين، خالد القضاة، إن نقيب الصحفيين الأردنيين راكان السعايدة اجتمع برفقة 3 أعضاء من مجلس النقابة، مع اللجنة القانونية في مجلس النواب، التي أحيل إليها قانون "الجرائم الإلكترونية" المعدل، أمس الثلاثاء، وطالبوا بإزالة المواد 15 و16 و17، التي تتطرق إلى جرائم القدح والذم والتحقير، واغتيال الشخصية، وخطاب الكراهية، من القانون، وأن يحاكم الصحفيون بموجب قانون المطبوعات والنشر الأكثر عدالة وإنصافًا وتطورًا، والذي منع توقيف الصحفيين، واحتكم للتعويض المدني للمتضررين في حال ثبوت المخالفات.
وأضاف أن "اللجنة القانونية استمعت لهذه المطالب، ووعدت بدراستها، على أن ترسل نقابة الصحفيين جميع ملاحظاتها بشأن هذا القانون بشكل مكتوب".
وتابع أن "الهدف من القانون المعدل، هو ضبط ومنع ارتكاب الجرائم عبر الفضاء الإلكتروني، من أبرزها الابتزاز وتجارة الأسلحة وجمع التبرعات والترويج للمخدرات والدعارة وبيع الأدوية المزورة وغيرها".
واستطرد أن المواد 15 و 16 و 17 حرفت القانون عن أسبابه الموجبة بتدخل نصوص تلك المواد مباشرة في حرية التعبير، "وستشكل قيدا غليظا على الصحافة لاحتوائها على مفردات فضفاضة وقابلة للتفسير المتعدد مثل الأخبار الكاذبة والقدح والذم واغتيال الشخصية وخطاب الكراهية، دون أن تُعرف تلك المصطلحات أو تضع لها ضوابط، وتركتها للاجتهادات القضائية".
وأردف أن العقوبات الواردة في تلك المواد تسمح بالتوقيف للمشتكى عليهم من قبل الادعاء العام، والذي تعتبره نقابة الصحفيين عقوبة مسبقة، تُضاف لها غرامات مالية وصلت إلى 50 الف دينار اردني( 70 ألف دولار أمريكي).