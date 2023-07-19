الأردن.. جدل واسع بسبب تعديل قانون "الجرائم الإلكترونية"

ويشتمل المشروع على عقوبات تصل في أقصاها إلى السجن 3 سنوات، وغرامة مالية بقيمة 70 ألف دولار لكل من يخالف نصوص المشروع المعدل.

ووصف صحفيون أردنيون ونشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي مشروع القانون بـ"المجحف والمقيد للحريات العامة".

وبحسب رأيهم، يسري مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" المعدل على الصحافة الأردنية والناشرين والصحفيين أنفسهم والأحزاب، إذ يفرض عليهم عدم توجيه النقد للحكومة تحت طائلة المساءلة القانونية.

وشهد البرلمان الأردني، في دورته الاستثنائية الحالية، حالة امتعاض وانزعاج من قبل النواب، بسبب إدراج مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية على أعمال الدورة من جهة، فيما اعتبره نواب آخرون بأنه من أخطر القوانين التي تمر على مجلسهم.

وقال النائب الأردني ينال فريحات، خلال مداخلة له بمجلس النواب، إن "تعديل القانون بمثابة وضع سيف مسلط على الحريات العامة، خاصة أن العقوبات غير منطقية وغير عادية، مطالبًا برد القانون من قبل المجلس".

في حين سجل نقيب المحامين السابق النائب صالح العرموطي، مداخلته قائلًا، إن "قانون الجرائم الإلكترونية هو حجر على العقل والفكر وردة عن الإصلاح".

ولفت إلى أن الحكومة أفرغت أوامر الدفاع في مسودة القانون الجديد، معتبرًا أنه تفوق على فترة الأحكام العرفية، فكيف يتم تجاوز نقابة الصحفيين عند إعداد هذا القانون؟

أما النائب عدنان مشوقة فذكر أنه في حال إقرار القانون، سيتسبب في تصنيف الأردن كعدو للحريات كما جرى في العام 1997، عند إقرار الحكومة لقانون المطبوعات والنشر، وستتراجع المملكة من على سلم الحريات العالمي.