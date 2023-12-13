بن فرحان يبحث تطورات غزة مع نظيره الإيراني

التقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على هامش الاحتفال بالذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وناقش الجانبان خلال اللقاء، تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين، كما جرى استعراض سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.