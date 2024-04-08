من وراء عملية اختطاف منسق "القوات اللبنانية" في جبيل؟

وتُطرح علامات استفهام كثيرة متصلة بالقضية لجهة مصير المخطوف ودوافع الاختطاف والجهة الخاطفة ومن يختبئ وراءها، وخصوصًا أن بيانات قيادة الجيش أفادت بأنها أوقفت مجموعة من السوريين ضالعين في العملية.

وزار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مركز القوات في مستيتا، الواقعة في منطقة جبيل، فيما دعا الحزب لاحقًا إلى إقفال جميع المحال في المنطقة يوم الإثنين استنكاراً لخطف سليمان.

عملية مخابراتية

وقال رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية الوزير السابق الدكتور ريشار قيومجيان، إنها "عملية مخابراتية منظمة ومخطط لها بشكل مدروس، وهنالك ضخ لأعداد هائلة من المعلومات الخاطئة".

وبين قيومجيان في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه "بالرغم من حدوث الجريمة في منطقة مختلطة طائفيا، فإن القوات اللبنانية لا تريد اتهام أي جهة محددة تقف وراء العملية بانتظار ما ستكشف عنه التحقيقات، وهي تلتزم بالقانون وبسقف الدولة".

وأعرب عن أمله "أن لا تكون دوافع الخطف سياسية"، داعيًا الدولة لتحمل مسؤولياتها، كما أكد "استمرار القوات اللبنانية بالتصعيد حتى تحرير سليمان وإعادته سالما".

حرب أهلية

من جانبه، رجح وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، أن يكون "الهدف من الخطف، هو ضرب الوحدة الوطنية والعيش المشترك للوصول إلى فتنة جديدة قد تؤدي إلى حرب أهلية".