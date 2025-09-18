حماس تدعو لحراك عالمي يحمي أسطول الصمود المتجه إلى غزة

دعت حركة حماس، اليوم الخميس، دول العالم إلى حماية أسطول سفن متضامنة مع غزة في طريقه إلى القطاع، وتحذير إسرائيل من استهدافه.

وقالت الحركة في بيان لها: "ندعو لحشد كل الوسائل لدعم أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزَّة، وتثمين دوره الإنساني، وضمان حمايته حتى وصوله القطاع، مع تحذير الاحتلال من استهدافه".

وأضافت: "ندعو إلى مواصلة وتصعيد الحراك العالمي المتضامن مع غزَّة، رفضًا للعدوان وجرائم الإبادة والتجويع بحقّ أكثر من مليوني إنسان محاصَر في القطاع".

ودعت الحركة لتصعيد الحراك ضد الحرب في قطاع غزة، مع بدء الجيش الإسرائيلي عملية اجتياح المدينة، وإجبار سكانها على النزوح باتجاه جنوب ووسط قطاع غزة.

وكان "أسطول الصمود" أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري، أن أحد قواربه الرئيسية تعرض لهجوم بطائرة مسيرة في المياه التونسية، لكن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير.

ويضم الأسطول نحو 23 سفينة ستبحر من موانئ في طريقها إلى شواطئ بحر غزة.