مقتل عنصرين إرهابيين وعسكري في عملية تمشيط غربي الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية مقتل عسكري وإرهابيين اثنين، اليوم الاثنين، في عملية بحث وتمشيط لا تزال متواصلة ببلدة بني ميلك بولاية تيبازة التي تقع على مسافة 90 كيلومترا غربي الجزائر.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه جرى ضبط بندقية رشاشة من نوع "اف ام بيه كيه" ومسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، ومنظار ميدان وأغراض أخرى.

ونعت وزارة الدفاع الجزائرية أحد منسوبيها العسكريين الذين قتل جراء عملية تمشيط، ويُدعى العريف الأول عماري سيف الدين.

وكانت الوزارة قد أعلنت الشهر الماضي عن قتل أربعة إرهابيين مسلحين، والقبض على خمسة عناصر داعمة للإرهاب في إطار عملية في عموم البلاد.

🔴 ببالغ الحزن و الأسى تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، نبأ...

كما كشفت الوزارة عن تدمير 12 مخبأ للجماعات الإرهابية، و13 لغما تقليدي الصنع بولاية خنشلة شرقي البلاد.