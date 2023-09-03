مسؤول لبناني ينفي لـ"إرم نيوز" توقف الملاحة الجوية في مطار بيروت
نفى المدير العام للطيران المدني، رئيس مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت، فادي الحسن، لـ"إرم نيوز"، شائعات تتحدث عن وضع مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت على اللائحة السوداء، أو إغلاقه أمام الملاحة الجوية.
وجاءت تصريحات المسؤول اللبناني على خلفية تقرير أعده فريق منظمة الطيران المدني الدولي ووكالة السلامة الأوروبية بخصوص المطار.
وقال الحسن إن "مهمة الفريق هي روتينية وسنوية، وتتعلق بمسألتي الأمن والسلامة، وتهدف إلى مساعدة جميع الدول على تخطي الأزمات المتصلة بالملاحة الجوية، لا سيما بعد النكسات التي تعرض لها القطاع على الصعيد العالمي بسبب وباء كورونا".
وأضاف أنه في حال "قدوم فريق للتدقيق فهذا لا يعني حكمًا إقفالًا للمطار، لأن مهمته ستقوم على مطالبة الدولة بوضع خطة تصحيحية، ومتابعة ما أنجزه لبنان في إطار هذه الخطة".
وتحدث الحسن عن حركة نشطة يشهدها المطار على صعيد الوصول والمغادرة، التي تتولى جانبا أساسيا منها شركات الطيران الكبرى في العالم، مثل طيران الإمارات والاتحاد وشركة الطيران الفرنسية وغيرها، متسائلًا: "هل تحط هذه الشركات في مطار يهدد الأمن والسلامة العامة؟".
وأبدى استغرابه مما اعتبره "حملة" تستهدف المطار، مؤكدًا أن "مطار بيروت هو القطاع الذي ينهض بالدولة اللبنانية والداعم لها للوقوف على قدميها".
وفي ما يخص النقص الحاصل في عدد المراقبين الجويين، واقتصار عددهم على نحو 13 مراقبًا، أوضح الحسن أن المديرية العامة للطيران المدني تسيّر الأعمال منذ عام 2002، ولا يمكنها تعيين موظفين بسبب عدم البت بمراسيمها التنظيمية.
وكشف لـ"إرم نيوز" أنه "سيتم في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء تعيين 24 مراقبًا جويًا ممن نجحوا في مجلس الخدمة المدنية عام 2018"، مبينًا أنهم سيخضعون مع 16 مراقبا مساعدا من دفعة المستحقين عام 2010 لدورات تدريبية، ليصبح المجموع النهائي 40 مراقبًا جويًا.
ونوه الحسن إلى أنه "بانتظار إنجاز التدريبات، وخلال المرحلة الانتقالية، فإن التواصل جارٍ مع منظمة الطيران المدني الدولي لترشيح مراقبين مجازين للاستعانة بخبراتهم والتعاقد معهم"، لافتًا إلى أنه من ضمن الخيارات المطروحة "التعاون مع مراقبين عراقيين أو أجانب لمدة لا تتعدى السنتين".
وكان المراقبون الجويون في مطار بيروت قد لوحوا مرارا بالتوقف عن العمل، جراء ساعات عملهم الطويلة، نتيجة للنقص الحاد الذي يعود إلى عدم ملء الشواغر الناجمة عن بلوغ السن التقاعدية؛ بسبب نظام المحاصصة الطائفي في لبنان، الذي يحول لغاية الوقت الراهن دون توظيف المراقبين الجويين الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية عام 2018.