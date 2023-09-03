مسؤول لبناني ينفي لـ"إرم نيوز" توقف الملاحة الجوية في مطار بيروت

وأضاف أنه في حال "قدوم فريق للتدقيق فهذا لا يعني حكمًا إقفالًا للمطار، لأن مهمته ستقوم على مطالبة الدولة بوضع خطة تصحيحية، ومتابعة ما أنجزه لبنان في إطار هذه الخطة".

وتحدث الحسن عن حركة نشطة يشهدها المطار على صعيد الوصول والمغادرة، التي تتولى جانبا أساسيا منها شركات الطيران الكبرى في العالم، مثل طيران الإمارات والاتحاد وشركة الطيران الفرنسية وغيرها، متسائلًا: "هل تحط هذه الشركات في مطار يهدد الأمن والسلامة العامة؟".

وأبدى استغرابه مما اعتبره "حملة" تستهدف المطار، مؤكدًا أن "مطار بيروت هو القطاع الذي ينهض بالدولة اللبنانية والداعم لها للوقوف على قدميها".

وفي ما يخص النقص الحاصل في عدد المراقبين الجويين، واقتصار عددهم على نحو 13 مراقبًا، أوضح الحسن أن المديرية العامة للطيران المدني تسيّر الأعمال منذ عام 2002، ولا يمكنها تعيين موظفين بسبب عدم البت بمراسيمها التنظيمية.