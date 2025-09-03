logo
العالم العربي

الإمارات تدين استهداف الجيش الإسرائيلي قوات حفظ السلام في لبنان

علم دولة الإماراتالمصدر: وكالة "وام"
إرم نيوز
إرم نيوز
03 سبتمبر 2025، 9:34 م

أدانت دولة الإمارات بشدة إطلاق الجيش الإسرائيلي قذائف على مواقع لقوات حفظ السلام الدولية في لبنان "اليونيفيل".

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، استنكار دولة الإمارات الشديد للاعتداء على القوات الدولية، مؤكدة أنّ استهداف قوات السلام يعد انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي ولأحكام قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وشددت الوزارة، في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، على وقوف دولة الإمارات ودعمها الراسخ للبنان ولسيادته ووحدة أراضيه، وللدور الهام الذي تقوم به قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان.

