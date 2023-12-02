إسرائيل ترفض تجديد تأشيرة مسؤولة أممية بارزة

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن إسرائيل أبلغت المنظمة الدولية بأنها لن تجدد تأشيرة المسؤولة البارزة في مجال تنسيق الشؤون الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وتولت لين هاستينغز، الكندية المولد والمسؤولة المخضرمة في الأمم المتحدة، منصب نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، ومنصب منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لثلاثة أعوام تقريبا.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، للصحفيين: "أخطرتنا السلطات الإسرائيلية بأنها لن تجدد تأشيرة السيدة هاستينغز بعد موعد انتهائها في وقت لاحق هذا الشهر".