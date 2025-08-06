مستوطنون يهاجمون قافلة مساعدات أردنية متجهة إلى غزة

قال الأردن إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا قافلة مساعدات متجهة إلى قطاع غزة اليوم الأربعاء، في ثاني واقعة من نوعها خلال أيام، متهمًا إسرائيل بعدم التعامل بحزم لمنع تكرر الاعتداءات.

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وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني لـ"رويترز": إن القافلة التي كانت تضم 30 شاحنة مساعدات، تأخرت في الوصول، في انتهاك للاتفاقات الموقعة.

ويوم الاثنين، اتهم المومني مستوطنين إسرائيليين بالتعرض لشاحنات تحمل مساعدات أردنية إلى قطاع غزة، بـ"اعتداءات متكررة" وعمليات "سلب ونهب"، داعيًا السلطات الإسرائيلية إلى "تدخل جدي" لوقف ذلك.

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وقال المومني لوكالة فرانس برس: "تتعرّض قوافل المساعدات الأردنية للاعتداء من قِبل مستوطنين في طريقها إلى قطاع غزة، كان آخرها يوم أمس (الأحد)، إذ تمّ اعتراض طريق شاحنات لمنعها من إكمال مسيرها باتجاه القطاع، وقد عاد عدد منها أدراجه بالفعل".